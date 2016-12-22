10 главных IT-трендов 2017 года

Сегодня, 08:20

Ericsson ConsumerLab провела исследование и выявила несколько IT-трендов, которые будут популярны в 2017 году. Важной темой уходящего года стал искусственный интеллект: его роль растет в общественной жизни и работе. Кроме того, многие пользователи хотят скорейшего распространения технологий виртуальной и дополненной реальности, пишет издание vestifinance.ru.



1. Искусственный интеллект

Идея о разумных роботах будоражит умы уже долгое время. В фантастике прижились антропоморфные големы, андроиды, совершенные голосовые ассистенты. А успех недавнего шоу Westworld от HBO явно демонстрирует, что интерес к искусственному интеллекту (AI) все так же высок. Разработки в сфере AI ведут почти все крупные высокотехнологические компании в разных странах мира — от Токио до Сан-Франциско.

Между тем, в ходе опроса представителей разных профессий попросили представить AI в качестве помощника на работе или вовсе в роли руководителя. Перспектива получать от роботов помощь на службе пугает 25% людей, 40% выступают против робота-руководителя. Однако большая часть людей легко представляет робота среди коллег — 35% хотят видеть машину в качестве персонального помощника. Каждый четвёртый положительно относится к тому, чтобы робот занял руководящий пост.

2. Интернет вещей

Многие уже привыкли к установленным на телефоне приложениям, которые позволяют переключать треки на аудиосистеме, открывать машину, включать свет, сигнализацию или регулировать температуру в квартире. Согласно исследованию Ericsson ConsumerLab, два человека из пяти ожидают, что со временем приложения научатся запоминать предпочтения пользователя и будут сами настраивать домашние приборы. Многие относятся к этой перспективе как к способу сберечь личное время, которое можно будет потратить на более важные задачи.

3. Беспилотные автомобили

Каждый четвертый пешеход заявил, что будет чувствовать себя в безопасности, если все машины будут управляться роботами. При этом 65% отметили, что предпочли бы иметь беспилотный автомобиль, а не водить машину самостоятельно.

Самоуправляемые авто — это футуристично, удобно и выглядит безопасно. Однако на данный момент, все существующие системы не смогут полностью взять управление на себя. Необходим контроль со стороны водителя и даже самые совершенные системы могут дать сбой.

4. Дополненная реальность

Примерно четверо из пяти пользователей верят, что виртуальная реальность будет неотличима от настоящей всего через три года. Уже сейчас половина опрошенных заинтересована в приобретении специальных перчаток или обуви, которые позволили бы управлять VR-объектами (например, играть на виртуальных музыкальных инструментах). Пользователи ждут момента, когда у них появится больше возможностей в виртуальной реальности.

5. Синхронизация тела

По мере внедрения беспилотных автомобилей острой станет проблема укачивания: 3 из 10 людей потребуются таблетки от укачивания во время езды в таком транспорте. Треть опрошенных хочет принимать такие медикаменты во время использования технологий виртуальной и дополненной реальности. Двое из пяти опрошенных заинтересованы в имплантах, которые бы стабилизировали показатели крови, потребление кислорода, а также уровень энзимов и гормонов во время занятий спортом и на работе.

6. Парадокс безопасности «умных» устройств

Более половины опрошенных пользуется приложениями, передающими сигнал тревоги и предупреждающими об опасности, а также трекерами. Таким образом, люди рассчитывают повысить личную безопасность. Парадокс в том, что 60% тех, кто чувствует себя в большей безопасности со смартфоном, признают, что чаще оказываются в ситуациях, которых постарались бы избежать, не имея при себе телефона. Пользователи слишком сильно полагаются на возможности своих смартфонов. Таким образом, они не будут знать, что делать, в том случае, если они потеряют устройство или у них сядет аккумулятор. Трое из пяти людей, которые считают, что смартфон делает их жизнь безопаснее, подвергают себя большему риску.

7. Социальная разобщенность

Для каждого третьего респондента социальные сети превратились в основной источник информации. Однако соцсети не соединяют людей из разных стран мира, а напротив, формируют закрытые группы и сообщества. Существует вероятность того, что эта разобщенность будет только расти: еженедельно каждый четвертый исключает из друзей или отказывается принять запрос в друзья, основываясь на мнении других людей.

8. Дополненная персональная реальность

Пример игры Pokemon GO продемонстрировал потенциал дополненной реальности. Многие пользователи захотели применять аналогичные возможности не только в играх. Более половины пользователей хотели бы иметь AR-очки, чтобы лучше видеть в темноте и, например, иметь возможность заметить преступников. Каждый третий хотел бы также с помощью дополненной реальности избавиться от неприятных элементов пейзажа, например, граффити и мусора. Многие мечтают о возможности не видеть уличные знаки, неинтересные витрины магазинов и билборды. Такая реальность, где потребители просто не видят бренды, для маркетологов покажется настоящим кошмаром.

9. Приватность

Два из пяти опрошенных хотят использовать исключительно сервисы с возможностью шифрования. 46% сообщили, что им необходима защита данных, которая предлагается такими программами. Треть пользователей полагает, что в целях борьбы с терроризмом правительство должно иметь возможность доступа к личным данным граждан. 45% полагает, что компании должны предоставлять властям доступ к информации о клиентах в тех же целях.

10. IT-компании для всего

Более 40% пользователей интернета уверены, что крупнейшие интернет-компании будут продавать продукты всех категорий — от средств по уходу за собой до автомобилей. При этом три четверти опрошенных верят, что это случится в течение пяти ближайших лет. Более половины респондентов считают, что крупные ИТ-компании знают о пользователях больше, чем остальные, и потому могут позиционировать свои продукты и услуги лучше, чем более мелкие игроки.