Акорда опубликовала видео исторической встречи

Сегодня, 08:14

21 декабря 1991 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в организованной по инициативе казахстанской стороны встрече в городе Алматы глав 11 независимых государств, входивших в состав бывшего СССР. Видео этой исторической встречи опубликовала пресс-служба Акорды.

По итогам встречи в 1991 году были подписаны Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств; Алма-Атинская декларация; Соглашение о координационных институтах Содружества Независимых Государств; Протокол совещания глав независимых государств; Решение Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

«Надеюсь, что здравый смысл победит. Сейчас накануне перехода на рыночную экономику нам надо быть вместе», — с этих слов Нурсултана Назарбаева начинается видеоролик.

