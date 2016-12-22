Астана заинтересована в установлении причин смерти Рахата Алиева

Астана заинтересована в установлении причин смерти Рахата АлиеваВчера, 14:01 Об этом стало известно в четверг, 22 декабря
Фото: Андрей Лунин
Рахат Алиев.
Генеральная прокуратура Казахстана заинтересована в установлении обстоятельств смерти Рахата Алиева; прокуратура готова оказать необходимую помощь австрийским правоохранительным органам, говорится в ответе надзорного ведомства на запрос РИА Новости.
«Генеральная прокуратура заинтересована в установлении обстоятельств и причин смерти Алиева и готова оказать всю необходимую правовую помощь правоохранительным органам Австрии», — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.
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В нем также подчеркивается, что казахстанская сторона не принимала участия в расследовании факта смерти Алиева.
«В связи с этим считаем, что проверка доводов, изложенных Бринкманном, должна проводиться компетентными органами Австрии», — говорится в ответе на запрос агентства.
Генеральная прокуратура РК подчеркивает, что неоднократно предлагала содействие австрийской стороне в расследовании смерти Алиева. При этом в своих запросах для обеспечения полноты и объективности расследования австрийской стороне предлагалось привлечь к расследованию судебных экспертов из других стран.
По данным ведомства, 21 ноября 2016 Генеральная прокуратура по дипломатическим каналам получила апостилированное свидетельство о смерти Алиева и копию повторной судебно-медицинской экспертизы от 9 марта 2015, проведенной в Институте судебной медицины Санкт-Галлена, Швейцария.
«Настоящие документы направлены в следственные органы для решения вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении Алиева по факту его смерти», — сказано в информации Генпрокуратуры.
Напомним, в конце февраля 2015 австрийские СМИ сообщили, что Алиев обнаружен мертвым в тюрьме столицы Австрии. Первой и основной версией происшедшего было самоубийство. В понедельник, 12 декабря 2016, адвокаты семьи Алиева в Австрии представили результаты исследования немецкого эксперта Бернда Бринкмана, который заключил, что точечные кровоподтёки на шее погибшего свидетельствуют о стороннем воздействии, то есть об удушении другим человеком.