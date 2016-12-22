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Барак Обама запретил разработку месторождений в Арктике и Атлантике

Сегодня, 08:21
Барак Обама запретил разработку месторождений в Арктике и Атлантике


Президент США Барак Обама подписал закон, запрещающий разработку месторождений в водах Атлантического и Северного Ледовитого океанов, сообщает РБК.

Как сообщает агентство Reuters, глава Белого дома подписал закон, который запрещает разработку нефтегазовых месторождений в водах Чукотского моря у берегов Аляски, на большей территории моря Бофорта к северу от этого штата, а также у северо-восточного побережья США, у берегов Новой Англии.

Основанием для подписания этого документа стал закон 1953 года, который дает американским президентам широкие полномочия для ограничения дальнейшего предоставления лицензий на добычу нефти и газа на шельфовых участках США. До сих пор его практически никто не использовал, однако Барак Обама подчеркнул необходимость подписания указа заботой об экологии. По его словам, хотя США и Канада располагают самыми современными средствами добычи, остается серьезная опасность загрязнения морских вод.


Барак Обама запретил разработку месторождений в Арктике и Атлантике

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По данным Reuters, на подписании закона настаивали организации по защите окружающей среды. Указывается, что будущему президенту США для его отмены понадобится обращаться в суд.

Впрочем, Американский институт нефти, выступавший против «вечного запрета» на разработки, указывает, что в случае необходимости будущий президент США (в том числе Дональд Трамп) сможет использовать право вето, для того чтобы заблокировать выполнение закона 1953 года.

Reuters указывает, что разработки месторождений в Арктике очень дорогостоящие и рискованные, а потому лишь 0,1% от всех работ нефтегазовых компаний на территории США приходились на этот участок.

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