«Бумажный» рост экономики обошелся в $5 млрд средств Нацфонда

«Бумажный» рост экономики обошелся в $5 млрд средств НацфондаВчера, 08:21 Без антикризисных вливаний казахстанская экономика в 2016 уходила в минус 2%, но при помощи господдержки выбирается на рост 1%. Побочным эффектом стала стагнация частного сектора, который все больше сжимается в условиях торжества государственного капитализма
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«Цифровая» экономика
Экономическое развитие Казахстана в нынешнем году осуществлялось в двух плоскостях. Одна из них - это «цифровая» экономика, где главной целью являлось достижение плановых цифр. Нужно было любой ценой не допустить спад и обеспечить хотя бы номинальный рост ВВП на уровне запланированных 0,5%. Эту цель, судя по всему, удалось не только выполнить, но и перевыполнить. По итогам 11 месяцев экономика выросла на 0,8%, и, по словам министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, за год может вырасти и на 1%.
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Кроме того, нужно было уложиться в коридор инфляции 6-8%, что также выглядит достижимым, так как за январь-ноябрь потребительские цены выросли на 7,5%. Осталась на прежнем 5%-ном уровне и безработица.
Итак, самые заветные цифры достигнуты, и правительство не скрывает, что это произошло благодаря его активному участию в экономических процессах. Всего им было инвестировано 1,7 трлн тенге (более $5 млрд). По оценке экономического ведомства, «суммарный вклад в прирост ВВП от выделенных средств в рамках госпрограммы «Нурлы Жол» и антикризисных мер составит 2,7 процентных пункта».
С этой точки зрения можно признать триумф «цифровой» экономики в 2016 году, которая умудрилась вырасти при обвале экспорта на 25%. Все воочию убедились, что «Нацфонд животворящий делает».
Освоение как драйвер
В то же время в реальной экономике дела обстояли несколько по-иному. Если из роста 0,8% мы вычтем эффект государственных вливаний 2,7%, то получим спад на 1,9%.
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Куандык Бишимбаев назвал новоявленные «драйверы роста экономики»: строительство (7,5%), сельское хозяйство (4,5%), транспорт (3,8%) и обрабатывающая промышленность (0,5%). Однако ни одна из данных отраслей на такую роль не тянет.
Строительство выступало лишь инструментом по преобразованию средств Нацфонда и бюджета в дома, мосты и прочие объекты по заказу министерств, акиматов и нацкомпаний. Построили и забыли. Самодостаточной устойчивой модели роста в отрасли не появилось, равно как новых интересных форматов жилищного строительства, производства стройматериалов, компаний, способных выходить на зарубежные рынки или хотя бы конкурировать по уровню с иностранными на собственном рынке. Никакого качественного выхлопа не произошло и не могло произойти в погоне за освоением бюджетных средств.
Транспорт показал слишком скромные цифры роста, который, к тому же, был обеспечен лишь за счет обслуживания тех же строительно-инфраструктурных проектов. Подъем сельского хозяйства – это статистическое отражение более удачного, чем в прошлом году, урожая зерновых. Называть же драйвером обрабатывающую промышленность просто смешно. По определению не может быть драйвер с ростом полпроцента.
Единственный драйвер экономики – это освоение средств республиканского бюджета и Национального фонда. И то, к сожалению, мы не сумели извлечь из него максимум пользы, получить мультипликативный эффект. По идее, выделенные на госпрограммы суммы достаточно значительны в масштабах казахстанской экономики, чтобы на их основе выстроить новые модели, запустить новые точки самовоспроизводящегося роста.
Но этому не было уделено внимания, деньги тратились в спешке. Например, в одном только декабре придется освоить 27% средств по программе «Нурлы жол» и 40% средств, выделенных для реализации антикризисных мер.
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Главным побочным эффектом антикризисной поддержки стало непомерное увеличение роли государства. Общий объем инвестиций в казахстанскую экономику за январь-ноябрь составил 6 трлн тенге, при этом на государство приходится 1,7 трлн тенге, на иностранных инвесторов – 4,05 трлн тенге. Получается, что капиталовложения частного сектора отечественной экономики составили лишь 250 млрд тенге (4% от общего объема). Это крайне тревожный показатель, который сигнализирует и об отсутствии у частного бизнеса средств для инвестирования, и о дефиците проектов.
Мощным фактором, отпугивающим инвестиции, является нестабильность национальной валюты. Новая девальвация тенге может обратить вложения в пыль. Поэтому к нам идут сейчас зарубежные компании, которые инвестируют в иностранной валюте под сырье, которое затем будет торговаться также в иностранной валюте.
Главным итогом года стало непомерное разрастание государственного присутствия в экономике, которое произошло вопреки объявленному курсу на его сокращение. Становится понятно, что приватизация, то есть продажа определенного количества юридических лиц с госучастием, не имеет прямого отношения к уменьшению государственной доли в экономике. Да, мы можем продать несколько сотен спортклубов, районных газет и домов культуры, а потом создать очередного государственного оператора в ключевой сфере экономики – например, в индивидуальном жилищном строительстве, как сейчас предлагается.
Кукарекать или нести яйца?
Достигнутый «цифровой» рост экономики позволил в 2016 исполнить бюджет, поддержать уровень занятости. Однако в преддверии наступающего года Петуха важно помнить, что петух громко кукарекает, но яйца несет только курица. С точки зрения экономики такой «курицей» может быть только здоровое развитие частного сектора.
Поскольку без господдержки экономика завершает год в минусе, формально нет оснований говорить о завершении кризиса, стало быть, антикризисные вливания будут продолжены. В 2017 продолжится гонка за цифрами, и вести ее будет легче на фоне роста нефтедобычи и восстановления цен на «черное золото».
Однако настоящим вызовом является проведение реальных структурных реформ, направленных не на статистическое, а на качественное снижение государственного присутствия в экономике. Это требует коренного пересмотра подходов и к приватизации, и к государственным инвестициям, и к мерам антикризисной поддержки.
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