Бюджет Олимпиады-2020 в Токио не превысит $17 млрд

Сегодня, 08:11

Летние Олимпийские игры в Токио, которые пройдут в 2020 году, обойдутся бюджету страны в сумму от 15 млрд до 16,8 млрд долларов, сообщили организаторы Олимпиады.

Первоначальная оценка затрат на проведение Игр составляла около 2,4 млрд долларов, в прошлом году сумма выросла до 15 млрд долларов, а не так давно эксперты высказали опасение, что расходы могут превысить 3 трлн иен (25,5 млрд долларов). При этом власти Токио пообещали сократить издержки и не допустить чрезмерного расхода средств, сообщает издание vedomosti.ru.

Из указанной суммы, которая пока не является окончательной, 6,3 млрд долларов будет направлено на строительство различных объектов, 7,7 млрд долларов — на оказание услуг, и от 1 млрд до 2,8 млрд долларов составят расходы на непредвиденные ситуации.

Бюджет Олимпиады в Рио-де-Жанейро, которая прошла в 2016 году, составил чуть больше 3,5 млрд долларов, а Лондон потратил на соревнования в 2012 году 13 млрд долларов. Рекордсменом по части дороговизны Олимпийских игр остается Россия: зимняя Олимпиада в Сочи в 2014 году обошлась стране в 51 млрд долларов.

О том, что XXXII Летние Олимпийские игры пройдут в Токио, было объявлено 7 сентября 2013 года на 125-й сессии МОК в Буэнос-Айресе.

Церемония открытия Олимпиады-2020, как ожидается, пройдет 24 июля в Токио. На право их проведения также претендовали Мадрид и Стамбул.