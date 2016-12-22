Fitch понизило рейтинг KEGOC до уровня BBB-

Сегодня, 08:28

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC) в иностранной валюте с уровня «BBB» до «BBB-», передает Интерфакс-Казахстан. Прогноз по рейтингу — «стабильный».

Вместе с тем краткосрочный РДЭ в иностранной валюте понижен с уровня «F2» до «F3».

"Понижение рейтингов отражает ослабление юридических связей компании с ее единственным непрямым акционером, Республикой Казахстан («BBB"/прогноз „стабильный“) после сокращения доли долга с госгарантией ниже нашего 40% порогового уровня. Доля долга с государственной гарантией была ключевым фактором увязки рейтингов компании и государства. После понижения долгосрочные РДЭ KEGOC находятся на один уровень ниже суверенного рейтинга», — поясняет агентство.

Рейтинги KEGOC продолжают отражать в целом сильные связи компании с государством, и Fitch ожидает, что в случае необходимости поддержка будет своевременно предоставлена, в частности, если возникнет потребность в получении разрешения на отступление от финансовых ковенантов или их пересмотр.

Рейтинги KEGOC находятся на один уровень ниже суверенного рейтинга ввиду более слабых юридических связей компании с государством. Рейтинговый сценарий Fitch исходит из того, что по долгу компании не будут предоставлены какие-либо новые гарантии от государства.

KEGOC продолжает получать преимущества за счет благоприятных долгосрочных тарифов, которые установлены агентством по регулированию естественных монополий и агентством по защите конкуренции по 2020 год. Тарифы на передачу, диспетчеризацию и балансировку выросли в среднем на 12% в 2016 году и ожидается их повышение в среднем на 8% в 2017—2020 годах. По мнению Fitch, долгосрочные тарифы обеспечивают прогнозируемость доходов, хотя они по-прежнему могут быть пересмотрены в случае макроэкономического шока или девальвации тенге. В своем рейтинговом сценарии Fitch прогнозирует рост тарифов в среднем на 2% ниже одобренных уровней на 20172020 годы.

Вместе с тем KEGOC подвержена валютному риску, поскольку около 76% долга компании в размере 205 млрд тенге (текущий — 334,79/$1) на 30 сентября 2016 года было в иностранной валюте (51% в долларах США и 25% в евро) при лишь небольшой доле долларовой выручки (относящейся к международному потоку электроэнергии). KEGOC не имеет каких-либо договоренностей о хеджировании. Уязвимость к валютному риску сократится по мере дальнейшего выпуска компанией внутренних облигаций или в случае решения KEGOC досрочно погасить некоторые из своих кредитов. Тем не менее Fitch ожидает, что подверженность валютному риску останется существенной.

Финансовый профиль компании существенно улучшился в 2015 году, и Fitch ожидает, что скорректированный леверидж по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) и обеспеченность постоянных платежей по FFO будут в среднем соответственно составлять 2,5x и 6,9x в 2016—2020 годах. Если компания погасит некоторые из кредитов, номинированных в иностранной валюте, ее показатели левериджа еще более улучшатся.

Рейтинги KEGOC могут быть повышены в случае позитивного рейтингового действия по суверенному эмитенту, укрепления юридических связей или улучшения делового или финансового профиля компании.

Рейтинги могут быть понижены при негативном рейтинговом действии по суверенному эмитенту, или если государство допустит ухудшение кредитоспособности компании.

Нацкомпания по управлению электрическими сетями KEGOC выполняет функции системного оператора единой энергетической системы Казахстана.