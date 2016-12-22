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Китай произвел успешные испытания "невозможного" двигателя EmDrive на борту своей космической станции

Сегодня, 09:35
Китай произвел успешные испытания \"невозможного\" двигателя EmDrive на борту своей космической станции


Не так давно мы рассказывали об "утечке" документов из недр американского Космического агентства НАСА, содержащих данные, указывающие на работоспособность нереактивного электромагнитного двигателя EmDrive. Работа этого двигателя основана на принципах, которые нарушают один из основополагающих физических законов, закон сохранения импульса, эти двигатели производят механическую работу, не перемещая никаких масс материи. Исследования в данном направлении были начаты США, Китаем и некоторыми другими странами в 2010 году, и недавно представители китайских научных кругов объявили о том, что им удалось добиться серьезных успехов в данном направлении.

Доктор Чен Ю (Chen Yue), руководитель подразделения Коммерческих спутниковых технологий (Commercial Satellite Technology) китайской Академии космических технологий (China Academy of Space Technology, CAST) в выступлении 10 декабря 2016 года отметил, что китайские ученые ранее произвели успешные испытания технологии EmDrive на Земле, в лабораторных условиях. А сейчас опытный образец "невозможного" двигателя уже успешно прошел некоторые этапы испытаний и проходит очередные этапы на околоземной орбите в условиях невесомости на борту китайской космической станции Tiangong 2.

В отличие от традиционных двигателей, которые выбрасывают в пространство струи материи, что создает реактивную тягу, двигатели EmDrive используют только электрическую энергию, которая используется для получения потока микроволнового излучения. Это излучение направляется внутрь резонансной полости в виде усеченного конуса. Форма и размеры полости рассчитаны таким образом, что в ее недрах возникает электромагнитный резонанс, а переменное электромагнитное поле приобретает направленную зависимость (анизотропию). И в данном случае анизотропное электромагнитное поле старается "отодвинуть" весь двигатель в сторону, противоположную большему основанию усеченного конуса.

Являясь достаточно сложным устройством, использующим электромагнитные волны, двигатели EmDrive могут обладать "уязвимостью" по отношению к неблагоприятным факторам космической "погоды", к космическому излучению, перепадам температур и т.п. Именно эта сторона данного вопроса исследуется сейчас на борту китайской космической станции.

Согласно информации, предоставленной Ли Фенгом (Li Feng), ведущим специалистом CAST, китайский вариант двигателя EmDrive обеспечивает импульс тяги, измеряемый единицами миллиньютонов. Однако, для обеспечения удержания среднего спутника на стабильной орбите требуется тяга на уровне 0.1 - 1 Ньютона. И китайские ученые уже планируют произвести усовершенствование конструкции их варианта двигателя EmDrive, введя в него элементы на основе явления сверхпроводимости и использовав другие технологии, которые позволят поднять эффективность двигателя в целом.
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