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Первые испытания выявили недостатки конструкции нового космического телескопа James Webb Space Telescope

Сегодня, 09:34
Первые испытания выявили недостатки конструкции нового космического телескопа James Webb Space Telescope


Весьма неприятно, когда в работе какого-либо научного оборудования обнаруживаются признаки аномального поведения, а особенно это неприятно, когда это оборудование уже практически собрано и находится на этапе тестирования перед вводом в эксплуатацию. Такая ситуация сложилась с новым космическим телескопом James Webb Space Telescope, окончательная стоимость которого оценивается в 8.8 миллиардов долларов. И на данный момент времени еще неизвестно, будет ли телескоп способен выдержать все перегрузки, которые будут воздействовать во время его запуска в космос.

Напомним нашим читателям, что сборка конструкции телескопа James Webb Space Telescope была закончена чуть больше месяца назад. И в рамках подготовки этого инструмента к запуску, который запланирован на 2018 год, он подвергается ряду испытаний в условиях чрезвычайных температур, глубокого вакуума и вибрации. Все это делается для того, чтобы можно было гарантировать то, что он успешно переживет процесс запуска на борту ракеты Ariane 5 и будет сохранять работоспособность в космосе во время его миссии, которая рассчитана на срок от 5 до 10 лет.

"Аномалии" в конструкции телескопа были обнаружены 3 декабря 2016 года во время вибрационных испытаний, производимы в Центре космических полетов НАСА имени Годдарада в Мэриленде. Некоторые из датчиков-акселерометров, установленных в разных точках конструкции телескопа, выдали наружу данные, которые находились вне пределов допустимых норм. Причина такого явления пока еще неизвестна и на ее поиске будут сосредоточены все дальнейшие усилия ученых и инженеров миссии.

"Сейчас мы ведем подготовку к серии новых тестов, специально разработанных для поисков причины обнаруженной аномалии" - пишут представители американского космического агентства НАСА, - "Группа технических специалистов, расследующая причины возникновения аномалии, несколько раз произвела самый тщательный визуальный осмотр всех элементов конструкции телескопа и не выявила никаких признаков наличия механических повреждений. Мы уже произвели повторные вибрационные испытания с более низкой амплитудой и теперь сравниваем данные с данными, полученными до регистрации аномалии".

Не стоит и упоминать об особой важности проекта James Webb Space Telescope для всего научного сообщества. Возможности этого телескопа позволят ученым получить изображения самых первых звезд, возникших во Вселенной, галактик, сформировавшихся спустя только 200 миллионов лет с момента Большого Взрыва, и произвести тщательные исследования более близких объектов, в частности планет, условия на которых допускают существование на них жизни. Этот проект настолько важен, что он не должен потерпеть неудачу. И будем надеяться, что специалистам миссии удастся не только обнаружить, но и ликвидировать причину возникновения аномалии в его конструкции.
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