Новости / KnowHow

Превращения экситонов в плазмоны и наоборот позволили создать компоненты будущих фотонных компьютеров

Сегодня, 09:35
Превращения экситонов в плазмоны и наоборот позволили создать компоненты будущих фотонных компьютеров


Настанет то время, когда наши компьютеры в буквальном смысле станут работать со скоростью света. Это станет возможным благодаря использованию технологий нанофотоники, технологий, позволяющих управлять светом на наноразмерном уровне. И некоторых достижений в этой области удалось добиться ученым из Центра физики интегрированных наноструктур (Center for Integrated Nanostructure Physics, CINAP) Института фундаментальных наук (Institute for Basic Science, IBS). Эти ученые создали несколько ключевых компонентов, в которых самым оптимальным способом скомбинированы наилучшие стороны электроники и фотоники, и которые станут одними из базовых элементов фотонных компьютеров будущих поколений.

Фотонные компьютеры - это вычислительные устройства, носителем информации внутри которых является свет. За счет этого такие компьютеры будут работать гораздо быстрее традиционных электронных компьютеров, но для того чтобы фотонные компьютеры стали практичными, требуется разработка технологий управления светом на наноразмерном уровне. Однако, когда дело касается размеров элементов, существенно меньших, чем длина волны используемого света, возникает целый ряд трудностей. И решить некоторые из этих трудностей можно использовав так называемые поверхностные плазмоны. Плазмоны являются колебаниями облаков свободных электронов, возникающих при падении света на поверхность некоторых металлов, в частности, золота, серебра и алюминия. А используя эти плазмоны можно обойти ограничения дифракционного предела и создать действительно миниатюрные оптические компоненты.

Ученые IBS использовали серебряные нанопровдники и двухмерные полупроводниковые материалы, такие, как дисульфид молибдена (MoS2), и на их базе создали три компонента, фототранзисторы, оптические мультиплексоры и датчики оптических сигналов. Все эти устройства работают, благодаря явлению, называемому взаимопревращением плазмон-экситон-плазмон.

Свет, падающий на поверхность серебряных нанопроводников, помещенных сверху слоя дисульфида молибдена, становится причиной возникновения поверхностных плазмонов, энергия которых приводит к возникновению в дисульфиде молибдена экситона, квазичастицы, состоящей из электрона, связанного с электронной дыркой. Этот экситон, пройдя по дисульфиду молибдена некоторое расстояние, превращается назад в плазмон на поверхности серебряного нанопроводниа и излучает свет с другой длиной волны. К примеру, если устройство освещается светом зеленого лазера, то излучаемый им свет будет красным.

Фототранзистор и датчики оптических сигналов, основанные на взаимопревращениях плазмонов и экситонов имеют достаточно простую структуру. А оптический мультиплексор, расщепляющий свет на несколько составных частей, является более сложным устройством, изготовленным из трех или большего числа различных двухмерных полупроводниковых материалов. Каждый из этих материалов излучает свет строго определенной длины волны и мультиплексор может расщепить луч фиолетового света на лучи синего, зеленого и красного света, к примеру.

Кроме этого, движение и превращение экситонов в плазмоны может быть преобразовано в электрические сигналы, что позволяет использовать такие устройства в качестве быстродействующих и высокочувствительных оптических датчиков.

"Новизна данной технологии заключается именно в цепочке преобразования света в плазмоны, плазмонов в экситоны и так далее в обратном порядке. Это стало возможным, благодаря использованию гибрида нанопроводников и двухмерных полупроводниковых материалов" - рассказывает профессор Хюн Сеок Ли (Hyun Seok Lee), - "Используя все это мы уже создали несколько базовых нанофотонных элементов и в будущем этот список может быть дополнен новыми элементами, позволяющими управлять светом определенным образом".
  • Просмотров: 34
Похожие материалы
  • Создана наноантенна, способная изменить направление распространения света, не затрагивая его параметров Создана наноантенна, способная изменить направление распространения света, не затрагивая его параметров
  • Создана первая оптическая нанокоммуникационная система, работающая в диапазоне видимого света Создана первая оптическая нанокоммуникационная система, работающая в диапазоне видимого света
  • Ученые создали Ученые создали "энергетические" квазичастицы нового типа, называемые топологическими плекситонами
  • Новый метаматериал позволит свету распространяться в его среде с бесконечно большой скоростью Новый метаматериал позволит свету распространяться в его среде с бесконечно большой скоростью
  • Создан новый электрооптический модулятор, имеющий в 100 раз меньшие размеры, чем другие подобные устройства Создан новый электрооптический модулятор, имеющий в 100 раз меньшие размеры, чем другие подобные устройства
    • Отзывы читателей
    Китай произвел успешные испытания Китай произвел успешные испытания "невозможного" двигателя EmDrive на борту своей космической станции KnowHow Сегодня, 09:35
    Превращения экситонов в плазмоны и наоборот позволили создать компоненты будущих фотонных компьютеров Превращения экситонов в плазмоны и наоборот позволили создать компоненты будущих фотонных компьютеров KnowHow Сегодня, 09:35
    Первые испытания выявили недостатки конструкции нового космического телескопа James Webb Space Telescope Первые испытания выявили недостатки конструкции нового космического телескопа James Webb Space Telescope KnowHow Сегодня, 09:34
    Fitch понизило рейтинг KEGOC до уровня BBB- Fitch понизило рейтинг KEGOC до уровня BBB- Государство Сегодня, 08:28
    Барак Обама запретил разработку месторождений в Арктике и Атлантике Барак Обама запретил разработку месторождений в Арктике и Атлантике Государство Сегодня, 08:21
    10 главных IT-трендов 2017 года 10 главных IT-трендов 2017 года Государство Сегодня, 08:20
    Акорда опубликовала видео исторической встречи Акорда опубликовала видео исторической встречи Государство Сегодня, 08:14
    Бюджет Олимпиады-2020 в Токио не превысит $17 млрд Бюджет Олимпиады-2020 в Токио не превысит $17 млрд Государство Сегодня, 08:11
    В 2017 году Air Astana снизит стоимость самых дорогих билетов на 10 процентов В 2017 году Air Astana снизит стоимость самых дорогих билетов на 10 процентов Новости Сегодня, 02:00
    Букингемский дворец сообщил о болезни 90-летней королевы Великобритании Букингемский дворец сообщил о болезни 90-летней королевы Великобритании Новости Сегодня, 02:00
    Акима города в ЗКО уволили из-за выявленной судимости Акима города в ЗКО уволили из-за выявленной судимости Новости Сегодня, 02:00
    WhatsApp позволит редактировать и удалять уже отправленные сообщения WhatsApp позволит редактировать и удалять уже отправленные сообщения Новости Сегодня, 02:00
    AIBA назвала чемпионат мира по боксу в Астане лучшим событием 2016 года AIBA назвала чемпионат мира по боксу в Астане лучшим событием 2016 года Новости Сегодня, 02:00
    Машины-монстры: Giacometti Arm - самый длинный и самый легкий на сегодняшний день робот-манипулятор Машины-монстры: Giacometti Arm - самый длинный и самый легкий на сегодняшний день робот-манипулятор KnowHow Вчера, 09:35
    Технология сверхзвукового напыления - новое слово в производстве гибкой и прозрачной электроники Технология сверхзвукового напыления - новое слово в производстве гибкой и прозрачной электроники KnowHow Вчера, 09:35
    За получение взятки задержаны аудиторы Счетного комитета За получение взятки задержаны аудиторы Счетного комитета Государство Вчера, 02:39
    Дождь из подарков от Tele2 и Philips продолжается Дождь из подарков от Tele2 и Philips продолжается Государство Вчера, 02:29
    За год объем инвестиций в основной капитал увеличился почти на 5% За год объем инвестиций в основной капитал увеличился почти на 5% Государство Вчера, 02:20
    Uber получил убыток свыше $800 млн Uber получил убыток свыше $800 млн Государство Вчера, 02:17
    Доля пользователей онлайн-услугами ЕНПФ выросла до 29% Доля пользователей онлайн-услугами ЕНПФ выросла до 29% Государство Вчера, 02:16