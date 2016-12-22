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YPO Kazakhstan назвала лучшие социальные проекты года

Вчера, 15:11
Организация Young Presidents Organisation (YPO) Kazakhstan, которая объединяет молодых бизнесменов и топ-менеджеров, с 2016 стала поощрять лучшие социальные проекты, которые самостоятельно реализуют казахстанцы
YPO Kazakhstan назвала лучшие социальные проекты года


Фото: instagram.com/ypoglobal

Одна из задач казахстанского филиала международной организации YPO, в которой состоят 22 тыс. успешных людей по всему миру, – поддержка социальной активности в различных сферах жизни. С этого года члены Young Presidents Organisation Kazakhstan решили поддерживать казахстанцев, которые делают эту жизнь лучше.

YPO Kazakhstan назвала лучшие социальные проекты года


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Оценка социальных инициатив проводилась по 5 номинациям:
- общественное развитие;
- отзывчивость;
- окружающий мир;
- женщина-лидер;
- развитие казахского языка.
Лучшими социальными проектами 2016, по мнению членов YPO Kazakhstan, стали:
Общественное развитие – «Школа третьего возраста», Павлодарское областное общество немцев «Возрождение». «Школа третьего возраста» – это социально-просветительский проект для людей старшего поколения. Школа объединяет людей и поддерживает их в стремлении к полнокровной творческой и социально-полезной деятельности, опираясь на собственные ресурсы и желания.
Отзывчивость/гуманность – Казахстанцы, работающие в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне, собирают с использованием краудфандинговой платформы JustGiving средства в поддержку казахстанского фонда «Добровольное Общество Милосердие», который помогает детям, страдающим заболеваниями, неизлечимыми в Казахстане. Сбор средств организован при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, который удваивает собранную сумму.


YPO Kazakhstan назвала лучшие социальные проекты года


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Окружающий мир/экология - В Акмолинской области безрукий фермер Александр Карпович сажает кипарисы, сосны, дубы и другие деревья. Он высадил уже 11 тыс. саженцев. Благодаря его стараниям спустя годы посреди степи вырастет лес. Кистей обеих рук Александр Карпович лишился ещё в 2007, во время страшного бурана. Вечером он возвращался из соседней деревни домой, но дойти так и не смог: сбился с пути, его замело снегом. Выжил чудом, но кисти рук мужчине ампутировали. Александр не сдался, у него большие планы на жизнь: построить дом, очистить озеро и превратить место, где живёт, в настоящий курорт.
Женщина-лидер – Жулдыз Омарбекова. Основатель благотворительного фонда «Бауыржан» ставит целью сделать благотворительность эффективной. Фонд создает благоприятные условия для развития филантропии в Казахстане, оказывает содействие НПО и тем, кто их поддерживает – меценатам и благотворителям. Для мотивации благотворительности запущена самая крупная и пока единственная премия в области благотворительности «Алтын Журек». Ежегодно фондом проводится три научно-практических конференции, ведутся исследования в области благотворительности и корпоративной филантропии.
Развитие казахского языка – WikiBilim, Рауан Кенжеханулы. Создатели Wikipedia на казахском языке и GoogleTranslate на казахском планируют запустить открытую библиотеку Казахстана, аудиохрестоматию казахской литературы, распространение инициативы Creative Commons.
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