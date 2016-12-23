Астанчанам подарят грандиозное световое шоу

Сегодня, 14:26

Грандиозное уличное шоу смогут наблюдать жители и гости Астаны в предновогодние дни. Праздничная программа будет проходить у театра «Астана Опера» с 27 по 31 декабря. Старт — в 18:00, длительность светового шоу — 40 минут, а программы в целом — четыре часа. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-релиз организаторов.

Здание театра преобразят оригинальные видеопроекции. Любой желающий сможет увидеть две мультимедийные новеллы: «Чемоданная Love Story» и «Сон в новогоднюю ночь».

«Особым подарком для зрителей станет виджеинг: новогодние песни из советских кинофильмов будут сопровождаться тематическими видеозарисовками. Также на площадке будет работать камера, обращенная к зрителям. Любой человек, попавший в ее объектив, сможет в прямом эфире оказаться на фасаде здания и стать частью представления», — отмечают организаторы.

В прошлом году подобное световое шоу проводилось в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади. Мероприятие проводит компания «Аэрофлот» при поддержке городской администрации.