Будущее страны позитивно оценивают 59% опрошенных казахстанцев

Сегодня, 14:13

59% участников опрошенных казахстанцев считают, что страна будет динамично развиваться. Более сдержанной позиции придерживается 33% респондентов. По их мнению, в Казахстане в целом ничего не изменится, и все будет достаточно стабильно. И только 8% выразили пессимизм в отношении будущего республики. Таковы результаты опроса, который провели специалисты бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE.

Развитие страны с обязательными реформами сразу в нескольких сферах — политической, экономической, социальной — связывают 51% опрошенных. Такое мнение преобладает в двух возрастных категориях — у молодежи от 16 до 29 лет и у более зрелого поколения от 40 до 49 лет — 62% и 63% соответственно.

31% участников опроса уверены, что реформы нужны в области здравоохранения и образования, 14% считают необходимыми изменения в экономике, и лишь 3% признают важным значительную политическую трансформацию.

В реформах в социальном секторе более всех (по 40%) заинтересованы жители Актюбинской, Кызылординской и Атырауской областей.

В возрастном срезе за экономические реформы ратуют больше всего 3039-летние — 26%, изменениям в здравоохранении и образовании отдают предпочтение (40%) люди старшего поколения от 70 лет и старше.

Перспективы Казахстана в каждой из сфер — политической, экономической, социальной опрашиваемые оценивают со сдержанным, но оптимизмом.

Несмотря на кризис и, как следствие, ухудшение экономики страны в текущее время 51% считают, что в будущем экономика будет постепенно улучшаться. Не ждут улучшений, но думают, экономика останется без видимых изменений и будет стабильной 38%. Оставшиеся 11% уверены, что экономическая ситуация со временем будет только ухудшаться.

В меньшинстве оказались и те, кто предрекает неизбежное ослабление Казахстана на политической арене, что станет итогом отсутствия каких-либо положительных изменений внутри страны. Этой позиции придерживается 5%.

8% считают, что серьезный авторитет может иметь только экономически сильное государство, а долгосрочный экономический кризис помешает Казахстану усилить свои политические позиции. Наибольший скепсис по этому поводу высказали жители Атырауской области — 25%.

Однако большинство (58%) придерживаются мнения, что, несмотря ни на что, Казахстан будет пользоваться все большим авторитетом на мировой арене как самое стабильное государство Центрально-Азиатского региона. Наиболее приверженными такой позиции оказались женщины — 62% опрошенных дам отметили, что позиции Казахстана на политической арене будут только улучшаться.

Наименьший оптимизм опрошенные продемонстрировали при оценке будущего республики в социальной сфере. Тем не менее 47% считают, социальная сфера страны останется без изменений и не ухудшится. Ждут улучшения 38%. Еще 15% отметили, что экономические проблемы невольно скажутся на ухудшении социальной сферы.

Участниками опроса стали 1951 человек из Астаны, Алматы и всех 14 областных центров Казахстана. На вопросы ответили 75% женщин и 25% мужчин старше 18 лет. Опрос проведен с 30 ноября по 6 декабря 2016 года.