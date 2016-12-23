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Nokia подала иск против Apple

Сегодня, 14:32
Nokia подала иск против Apple


Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia подал иски в отношении американской компании Apple в несколько судов ФРГ и США, обвинив ее в нарушении патентного законодательства, говорится в заявлении компании, пишет ПРАЙМ.

Иски в отношении американской компании поданы в суды Дюссельдорфа, Мангейма, Мюнхена и штата Техас. Компания утверждает, что Apple отказалась соответствующим образом лицензировать использование в своих продуктах несколько запатентованных изобретений финской компании «из портфеля 2011 года». Эти технологии касаются, в частности, программного обеспечения, дисплея и пользовательского интерфейса.

«После нескольких лет переговоров в попытках достичь соглашения, которое касалось бы использования компанией Apple этих патентов, мы принимаем действия по защите наших прав», — заявил руководитель патентного дела Nokia Илкки Рахнасто.


Nokia подала иск против Apple

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Компания не исключила, что намерена предпринять юридические действия в отношении нарушении своих прав и в других юрисдикциях.

Nokia — финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Убыток компании, приходящийся на акционеров головной компании, по итогам девяти месяцев 2016 года составил 1,41 млрд евро.

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