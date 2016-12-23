Новости

В ЕНПФ опровергли информацию о хищении средств со счетов вкладчиков

Сегодня, 08:00
None
  • Просмотров: 21
Отзывы читателей
Nokia подала иск против Apple Nokia подала иск против Apple Государство Сегодня, 14:32
Астанчанам подарят грандиозное световое шоу Астанчанам подарят грандиозное световое шоу Государство Сегодня, 14:26
В Engie допустили снижение цены на нефть до $10 В Engie допустили снижение цены на нефть до $10 Государство Сегодня, 14:26
Будущее страны позитивно оценивают 59% опрошенных казахстанцев Будущее страны позитивно оценивают 59% опрошенных казахстанцев Государство Сегодня, 14:13
Fitch повысило кредитный рейтинг Казахтелекома Fitch повысило кредитный рейтинг Казахтелекома Государство Сегодня, 14:11
В ЕНПФ опровергли информацию о хищении средств со счетов вкладчиков В ЕНПФ опровергли информацию о хищении средств со счетов вкладчиков Новости Сегодня, 08:00
Астану нарядили к Новому году Астану нарядили к Новому году Новости Сегодня, 08:00
Toп-5 достижений системы правосудия за 25 лет независимости Казахстана Toп-5 достижений системы правосудия за 25 лет независимости Казахстана Новости Сегодня, 08:00
Lexus и Mercedes Ермегияева пополнили автопарк Нацбюро Lexus и Mercedes Ермегияева пополнили автопарк Нацбюро Новости Сегодня, 08:00
"Сарыарка" в гостях одержала волевую победу над "Южным Уралом" Новости Сегодня, 08:00
Китай произвел успешные испытания Китай произвел успешные испытания "невозможного" двигателя EmDrive на борту своей космической станции KnowHow Вчера, 09:35
Превращения экситонов в плазмоны и наоборот позволили создать компоненты будущих фотонных компьютеров Превращения экситонов в плазмоны и наоборот позволили создать компоненты будущих фотонных компьютеров KnowHow Вчера, 09:35
Первые испытания выявили недостатки конструкции нового космического телескопа James Webb Space Telescope Первые испытания выявили недостатки конструкции нового космического телескопа James Webb Space Telescope KnowHow Вчера, 09:34
Fitch понизило рейтинг KEGOC до уровня BBB- Fitch понизило рейтинг KEGOC до уровня BBB- Государство Вчера, 08:28
Барак Обама запретил разработку месторождений в Арктике и Атлантике Барак Обама запретил разработку месторождений в Арктике и Атлантике Государство Вчера, 08:21
10 главных IT-трендов 2017 года 10 главных IT-трендов 2017 года Государство Вчера, 08:20
Акорда опубликовала видео исторической встречи Акорда опубликовала видео исторической встречи Государство Вчера, 08:14
Бюджет Олимпиады-2020 в Токио не превысит $17 млрд Бюджет Олимпиады-2020 в Токио не превысит $17 млрд Государство Вчера, 08:11
В 2017 году Air Astana снизит стоимость самых дорогих билетов на 10 процентов В 2017 году Air Astana снизит стоимость самых дорогих билетов на 10 процентов Новости Вчера, 02:00
Букингемский дворец сообщил о болезни 90-летней королевы Великобритании Букингемский дворец сообщил о болезни 90-летней королевы Великобритании Новости Вчера, 02:00