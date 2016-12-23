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В Engie допустили снижение цены на нефть до $10

Сегодня, 14:26
В Engie допустили снижение цены на нефть до $10


В ближайшие несколько лет мир может пережить пять «энергетических цунами», в результате которых цена барреля нефти может рухнуть до 10 долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного вице-президента энергетической компании Engie Тьерри Леперка, пишет РБК.

По словам Леперка, курирующего в Engie развитие инновационных технологий, с годами все большее давление на мировые нефтяные цены будут оказывать снижение стоимости солнечной энергии и водорода, удешевление аккумуляторов и рост числа электромобилей и «умных зданий».

«Даже если спрос на нефть будет расти до 2025, то после этого цены могут упасть до 10 долларов [за баррель], если на рынке случится значительный спад спроса», — отметил Леперк.

Бывший глава компании Solairedirect (в 2015 году Engie купила ее за 200 млн евро) подчеркнул, что число электромобилей в мире (а равно количество солнечных батарей и емкость аккумуляторов) сейчас меняется по так называемой J-кривой, когда за небольшим спадом следует резкий подъем.

По словам Леперка, выпуск новых моделей электромобилей, способных преодолевать на одной зарядке по 500 км, и увеличение числа зарядных станций приведут к тому, что власти городов начнут запрещать движение автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями.

Топ-менеджер Engie полагает, что еще до 2025 года стоимость мегаватт-часа «солнечной» электроэнергии в наиболее солнечных места мира может упасть до 10 долларов. В результате производство водорода станет не дороже сжижения природного газа.


В Engie допустили снижение цены на нефть до $10

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«У нас появится возможность доставлять [потребителям] энергию, произведенную с очень низкими затратами в отдаленных местах», — пояснил Тьерри Леперк.

Вице-президент Engie особо отметил разработку японской компанией Kawasaki Heavy Industries специального танкера для перевозки сжиженного водорода, который планируется доставлять в Японию из Австралии. По словам Леперка, в течение ближайшего десятилетия будут построены «сотни» таких танкеров.

Сама Engie уже к 2018 году планирует потратить 1,5 млрд евро на развитие технологий, связанных с производством водорода, созданием сетей аккумуляторов, обслуживающих целые районы, и строительством экономящих энергию «умных» зданий.

«В ближайшие месяцы мы планируем объявить о первых проектах, инвестициях и потенциальных приобретениях в этих областях», — пояснил эксперт, отметив, что речь идет о развитии таких направлений, где значительный эффект может быть достигнут при сравнительно небольших затратах.

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