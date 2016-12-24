Новости / Государство

Alibaba начнет борьбу с подделками

Сегодня, 14:37
Alibaba начнет борьбу с подделками


Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba создаст консультативный совет из представителей торговых марок и отраслевых союзов для борьбы с подделками, пишет газета The Wall Street Jounral.

В четверг американские власти включили интернет-платформу Taobao, принадлежащую Alibaba, в список сайтов, нарушающих авторские права. По их мнению, нынешний уровень подтвержденных подделок, продающихся на сайте, «неприемлемо высок». Alibaba назвала данное решение несправедливым и отметила большую работу, которую проделала за последнее время для борьбы с подделками, пишет ПРАЙМ.

Компания планирует работать как с представителями международных брендов, так и более мелких фирм из США и других стран, передает газета слова неназванного представителя Alibaba. Конкретные компании или их представители не уточняются. Первое заседание совета должно пройти в марте.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок, кроме Taobao.com, это Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Tmall.com.

  • Просмотров: 29
Похожие материалы
  • Герман Греф планирует создать российский аналог Alibaba Герман Греф планирует создать российский аналог Alibaba
  • Alibaba Group начала торговать российскими товарами Alibaba Group начала торговать российскими товарами
  • SoftBank продаст акции Alibaba на $8 млрд SoftBank продаст акции Alibaba на $8 млрд
  • «Дочка» Alibaba привлекла рекордные для интернета инвестиции «Дочка» Alibaba привлекла рекордные для интернета инвестиции
  • Alibaba инвестировала в интернет-ритейлер Lazada Alibaba инвестировала в интернет-ритейлер Lazada
    • Отзывы читателей
    Alibaba начнет борьбу с подделками Alibaba начнет борьбу с подделками Государство Сегодня, 14:37
    «Изгой-один: Звёздные войны» лидирует в казахстанском прокате «Изгой-один: Звёздные войны» лидирует в казахстанском прокате Государство Сегодня, 14:37
    В Германии задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта В Германии задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта Государство Сегодня, 14:36
    Барак Обама ограничил военное сотрудничество с Россией Барак Обама ограничил военное сотрудничество с Россией Государство Сегодня, 14:31
    Аналитики прогнозируют курс в коридоре 310380 тенге за доллар Аналитики прогнозируют курс в коридоре 310380 тенге за доллар Государство Сегодня, 14:15
    Ученые научились синтезировать кристаллы лонсдейлита, гексагонального алмаза, который прочнее, чем обычный алмаз Ученые научились синтезировать кристаллы лонсдейлита, гексагонального алмаза, который прочнее, чем обычный алмаз KnowHow Сегодня, 10:06
    Это беспилотник, который может складывать свои крылья в полете, подобно птице Это беспилотник, который может складывать свои крылья в полете, подобно птице KnowHow Сегодня, 10:06
    Оптические Оптические "нервы" дадут роботам осязательные чувства, максимально приближенные к человеческим KnowHow Сегодня, 10:05
    Апелляционная коллегия вынесла решение по делу Тохтара Тулешова Апелляционная коллегия вынесла решение по делу Тохтара Тулешова Новости Сегодня, 08:00
    Анастасия Волочкова в Астане: с самоиронией у меня все на месте и в порядке Анастасия Волочкова в Астане: с самоиронией у меня все на месте и в порядке Новости Сегодня, 08:00
    "Спарта" из Астаны стала второй в финале Высшей лиги КВН Новости Сегодня, 08:00
    "Доширак-Казахстан" уличили в копировании упаковок конкурента из Южной Кореи Новости Сегодня, 08:00
    "Барыс" дома уступил "Трактору" в матче КХЛ Новости Сегодня, 08:00
    Nokia подала иск против Apple Nokia подала иск против Apple Государство Вчера, 14:32
    Астанчанам подарят грандиозное световое шоу Астанчанам подарят грандиозное световое шоу Государство Вчера, 14:26
    В Engie допустили снижение цены на нефть до $10 В Engie допустили снижение цены на нефть до $10 Государство Вчера, 14:26
    Будущее страны позитивно оценивают 59% опрошенных казахстанцев Будущее страны позитивно оценивают 59% опрошенных казахстанцев Государство Вчера, 14:13
    Fitch повысило кредитный рейтинг Казахтелекома Fitch повысило кредитный рейтинг Казахтелекома Государство Вчера, 14:11
    Машины-монстры: Method-1 - 4-метровый робот-экзоскелет, который поможет ликвидировать последствия аварии на станции Фукусима Машины-монстры: Method-1 - 4-метровый робот-экзоскелет, который поможет ликвидировать последствия аварии на станции Фукусима KnowHow Вчера, 09:36
    Новый метод регулирования напряжения - путь к созданию полноценных квантовых компьютеров Новый метод регулирования напряжения - путь к созданию полноценных квантовых компьютеров KnowHow Вчера, 09:35