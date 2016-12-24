Alibaba начнет борьбу с подделками

Сегодня, 14:37

Крупнейшая китайская интернет-компания Alibaba создаст консультативный совет из представителей торговых марок и отраслевых союзов для борьбы с подделками, пишет газета The Wall Street Jounral.



В четверг американские власти включили интернет-платформу Taobao, принадлежащую Alibaba, в список сайтов, нарушающих авторские права. По их мнению, нынешний уровень подтвержденных подделок, продающихся на сайте, «неприемлемо высок». Alibaba назвала данное решение несправедливым и отметила большую работу, которую проделала за последнее время для борьбы с подделками, пишет ПРАЙМ.



Компания планирует работать как с представителями международных брендов, так и более мелких фирм из США и других стран, передает газета слова неназванного представителя Alibaba. Конкретные компании или их представители не уточняются. Первое заседание совета должно пройти в марте.

Alibaba Group является крупнейшей интернет-компанией Китая и работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе также принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок, кроме Taobao.com, это Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Tmall.com.