Аналитики прогнозируют курс в коридоре 310380 тенге за доллар

Сегодня, 14:15

Курс тенге по отношению к доллару США в 2017 году будет находиться в коридоре 310380 тенге за доллар США, прогнозируют аналитики, опрошенные агентством Интерфакс-Казахстан.

В предстоящем году ключевым фактором для курса тенге к доллару, как и прежде, будут цены на нефть. По мнению члена правления Halyk Finance, финансиста Мурата Темирханова, сегодня на фоне договоренностей стран ОПЕК и других экспортеров нефти о снижении объемов ее добычи практически никто не ожидает снижения цены черного золота ниже 40 долларов за баррель.

«С другой стороны, из-за того, что американские добытчики сланцевой нефти могут достаточно быстро нарастить свою добычу, никто не ожидает, что цена на нефть станет выше $60 за баррель в ближайшее время. Цена на нефть в диапазоне $4060, по нашим расчетам, означает средний курс на 2017 год примерно в диапазоне 325365 тенге/$1», — говорит Мурат Темирханов.

По его мнению, еcли цена на нефть будет стабильна в районе 60 долларов за баррель или выше, то вполне возможно, что Нацбанк или правительство Казахстана будут сдерживать укрепление нацвалюты.

Директор департамента управления активами «Казкоммерц Секьюритиз» Айвар Байкенов в прогнозах также отталкивается от договоренности стран ОПЕК и не-ОПЕК о снижении объемов добычи нефти.

«Помимо нефти, на курс тенге будет влиять и курс российской валюты. По прогнозам, в свете улучшения макроэкономической ситуации и перспектив снятия санкций рубль может в следующем году укрепиться до уровня ниже 60 за доллар (потенциально до 5759 рублей/$1). Курс тенге может достигнуть уровня 320325/$1», — отметил Айвар Байкенов.

По его прогнозу, цены на нефть в 2017 году будут в коридоре 5060 долларов за баррель.

В свою очередь замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокарева прогнозирует, что доллар в 2017 году по отношению к тенге будет оставаться достаточно сильным.

«Доллар США на протяжении года будет оставаться в преимущественно сильном положении в паре с казахстанским тенге, что, впрочем, не означает постоянного давления на нацвалюту Казахстана. Средняя стоимость доллара может составить в 2017 году 310380 тенге», — считает Анна Кокарева.

По мнению экономиста Айдархана Кусаинова, среднегодовой курс тенге к доллару в предстоящем году будет на уровне 330350 тенге за доллар.

«Я думаю, что в 2017 году курс тенге будет в коридоре 330350 тенге/$1. В начале года — ближе к нижнему краю. На самом деле более важным является курс к рублю. Там я думаю, что он будет уходить в район 5,45,6 тенге за рубль. Курс 330350 тенге/$1 — это весьма равновесный уровень курса, который может в достаточно широком пределе абсорбировать нефтяные цены», — подчеркивает Айдархан Кусаинов.

Главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) Вячеслав Додонов также связывает курс тенге с ценами на нефть.

«По моим прогнозам, в 2017 году среднегодовой курс тенге будет 320330 тенге/$1. В первом полугодии будет укрепление тенге, связанное с ростом цен на нефть в этот период. А во втором полугодии, я думаю, что цены на нефть будут снижаться, а курс тенге расти», — высказался Вячеслав Додонов.

Казахстан с 20 августа 2015 года перешел к новой денежно-кредитной политике, основанной на режиме инфляционного таргетирования и свободно плавающем обменном курсе нацвалюты. Это решение вызвало обвал курса нацвалюты. В целом в 2015 году курс тенге к доллару США упал на 46,3%. Кроме того, в 2015 году дважды была проведена девальвация тенге. В 2016 году курс тенге демонстрирует колебания, то немного укрепляясь на фоне относительной стабилизации нефтяного рынка, то ослабевая. Официальный курс на 1 января составлял 340,01 тенге за доллар, на 23 декабря — 332,09 тенге за доллар.