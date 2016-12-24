Барак Обама ограничил военное сотрудничество с Россией

Сегодня, 14:31

Как следует из документа, ранее опубликованного на сайте Конгресса США, выделяемые Министерству обороны США средства в 2017 году не могут быть использованы Пентагоном для двустороннего военного сотрудничества с Россией. В военном бюджете указывается, что решение может быть изменено по решению министра обороны, государственного секретаря, которое будет направлено в соответствующие комитеты Конгресса, пишет РБК.



Условием для снятия ограничений названо прекращение Россией «оккупации украинской территории и действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО».

Также документ требует от России соблюдения Минских соглашений, предусматривающих прекращение огня на востоке Украины.

В бюджете оговаривается, что ограничения не касаются соглашений, заключенных правительством США по вопросам о контроле за вооружением, обеспечении военной операции в Афганистане.

Также ограничения не касаются военных баз России на Крымском полуострове, наличие которых предусмотрено договором 1997 года об условиях размещения Черноморского флота на территории Украины. Однако подчеркивается, что никакие средства Пентагона не могут направляться на цели, которые каким-то образом будут означать признание российского суверенитета над Крымом. Запрет может быть снят, если Минобороны убедит конгресс, что это делается в национальных интересах США.

В начале декабря военный бюджет был принят палатой представителей 375 голосами против 34.