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Ученые научились синтезировать кристаллы лонсдейлита, гексагонального алмаза, который прочнее, чем обычный алмаз

Сегодня, 10:06
Ученые научились синтезировать кристаллы лонсдейлита, гексагонального алмаза, который прочнее, чем обычный алмаз


Исследователи из австралийского Национального университета, возглавляющие работы в рамках международного проекта, разработали технологию получения наноразмерных кристаллов лонсдейлита, гексагонального алмаза, прочность которого на 58 процентов превышает прочность обычных ювелирных алмазов. Но не стоит надеяться на то, что в будущем вам удастся приобрести кольцо или другое украшение с такими камнями, они предназначаются для создания режущего инструмента и бурильных головок, которые смогут проходить сквозь самые твердые горные породы.

Напомним нашим читателям, что кристаллы лонсдейлита были найдены в природе только в областях кратеров, оставленных ударами метеоритов. Ни в каких других местах на земном шаре нет условий, необходимых для формирования кристаллов углерода с шестиугольной кристаллической решеткой. Такие условия были воссозданы лишь в лабораторных условиях группой, возглавляемой Джоди Брэдби (Jodie Bradby), адъюнкт-профессором из австралийского Национального университета, и в этих условиях были получены лишь наноразмерные кристаллики лонсдейлита.

Синтез кристаллов лонсдейлита проводился под высоким давлением, полученным при помощи специальной алмазной наковальни. При этом, температура, при которой проводился синтез, составляла всего 400 градусов Цельсия, практически в два раза ниже температуры, при которой производится выращивание кристаллов искусственных алмазов обычного типа.

"Шестиугольная кристаллическая решетка такого алмаза делает его намного прочнее обычных алмазов, имеющих кубическую кристаллическую решетку" - рассказывает Джоди Брэдби, - "Пока нам удалось получить такие кристаллы очень маленьких размеров. Но мы уже знаем, в какую сторону нам надо двигаться дальше, и в будущем мы попытаемся синтезировать кристаллы лонсдейлита больших размеров".

И в заключении следует отметить, что лонсдейлит получил свое название в честь Кэтлин Лонсдэйл (Dame Kathleen Lonsdale), британской ученой-кристаллографа, которая является первой в истории женщиной, ставшей членом лондонского Королевского научного общества.

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