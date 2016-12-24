В Германии задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта

Сегодня, 14:36

Полиция германского города Дуйсбурга предотвратила нападение на торговый центр Centro в Оберхаузене, пишет РБК со ссылкой на издание Spiegel.



Там, согласно сообщению, правоохранители задержали двух мужчин, 28 и 31 года, которые планировали нападение. В руки полицейских подозреваемые попали в 00:45 по местному времени (02:45 мск). Оба они, по данным сотрудников правоохранительных органов, выходцы из Косово. На данный момент в полиции выясняют, «как далеко зашла подготовка» к теракту и были ли к ней привлечены другие лица, передает газета.

ИГ взяло ответственность за теракт в Берлине

Вечером в четверг, 22 декабря, как напоминает Spiegel, в торговом центре в Оберхаузене была проведена «крупномасштабная полицейская операция». Подробностей мероприятия газете не сообщили.

Правоохранители в Германии работают в усиленном режиме после теракта в Берлине, который произошел 19 декабря. Тогда грузовик въехал в толпу на рождественской ярмарке. В результате происшествия погибли 12 человек, еще 48 получили ранения. В полиции предполагают, что исполнитель теракта скрылся с места происшествия, в кабине грузовой фуры полицейские обнаружили тело водителя транспортной компании, которой принадлежал грузовик.