Доллар достиг минимума за последние полгода

Сегодня, 20:30

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 23 декабря 2016 года составил 329,90 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.



За торговую неделю нацвалюта укрепилась на 5,88 тенге. Во вторник, 20 декабря, средневзвешенный курс сложился на уровне 334,79 тенге за доллар, 23 декабря — 328,91 тенге за доллар.

Между тем, по информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 329 тенге за доллар США, максимальный — 330,98 тенге, курс закрытия — 330,90 тенге. Объем торгов по доллару США составил 140 млн 500 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 406.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 328,91 тенге.

В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 23 декабря на 15:30 составляет 329,5 тенге, Алматы — 331,5 тенге.

Официальный курс на 23 декабря составляет 332,09 тенге за 1 доллар США. 24 декабря, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 328,91 тенге за 1 доллар США.