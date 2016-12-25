Глава государства подписал поправки в антитеррористическое законодательство

Сегодня, 20:13

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия экстремизму и терроризму», передает Интерфакс-Казахстан.

Поправки направлены на усиление мер по противодействию экстремизму и терроризму. Целью документа является совершенствование действующего законодательства в сферах противодействия терроризму и экстремизму, оборота оружия и регулирования миграции, указывалось ранее в заключении мажилиса.

Поправками в законодательство усиливается контроль за оборотом оружия, порядком его хранения, в том числе осуществление особого порядка государственного контроля за субъектами предпринимательства, занятыми в сфере оборота гражданского, служебного оружия и боеприпасов, а также осуществления охранной деятельности.

Предусмотрены также меры усиления наказания за экстремизм и терроризм, в том числе за участие в международных террористических организациях и вооруженных конфликтах за рубежом, а также устанавливается запрет на деятельность религиозных групп и объединений, способствующих экстремизму и терроризму.

Нормами законопроекта упрощается порядок проведения специальных оперативно-розыскных мероприятий в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

Вводится административная ответственность охранных структур и владельцев объектов, уязвимых в террористическом отношении, за несоблюдение законодательства о противодействии терроризму, а также за неисправность обязательных к использованию технических средств.

Вместе с тем, для минимизации отрицательного общественного резонанса в вопросах регистрации внутренних мигрантов предлагается ввести ответственность только для одной категории собственников — наймодателей (арендодателей) квартир.

Предлагаемое решение позволит гражданам, не имеющим жилья, регистрироваться по месту временного проживания, что позволит им получать доступ к госсоциальным услугам. Также эта мера позволит вывести в правовое поле нелегальных арендодателей и вести учет внутренней миграции.