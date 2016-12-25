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Власти США подали в суд на Barclays

Сегодня, 20:12
Власти США подали в суд на Barclays


Власти США подали иск в суд на британский банк Barclays. Финансовую организацию заподозрили в возможном мошенничестве при продаже ипотечных ценных бумаг в преддверии финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США, пишет vestifinance.ru.

Согласно иску Минюста, который был подан в окружной суд США в Бруклине, Barclays неоднократно обманывал инвесторов насчет оценки рисков при продаже ипотечных бондов, в период между 2005 и 2008 годом.

В исковом заявлении также идет речь о том, что кредиты были сделаны заемщиками без возможности погашать их. При этом Barclays пока сохраняет режим молчания.

После иска акции Barclays сразу упали на 1,7 %, до 11,08 доллара, незадолго до закрытия рынка.

Barclays является одним из европейских банков, которые находились под следствием из-за неправомерных действий при продаже ипотечных ценных бумаг, которые частично спровоцировали финансовый кризис 2008 года. Прокуроры США год назад вели масштабное расследование в манипуляции с валютой в отношении ряда банков.

Так, например, в 2015 году проводилось расследование относительно того, как крупнейшие банки манипулировали курсом рубля и реала. Прежде чем сообщить бирже данные, на основе которых формируется курс, трейдеры договаривались друг с другом.

В этом году крупные американские банки, включая JPMorgan Chase и Bank of America, уже удостоились внимания со стороны США и заплатили десятки миллиардов долларов в виде компенсаций. Власти США их обвинили не только в манипулировании, но и в объединении для неправомерных действий.

В общей сложности в 2016 году США оштрафовали Barclays, Deutsche Bank и Credit Suisse на 191 млн долларов за якобы допущенные нарушения при операциях с использованием «темных пулов». Размер штрафа, предъявленного в 2015 году за аналогичные нарушения американскому Goldman Sachs, был более чем в 100 раз меньше.

Неделю назад США также оштрафовали Deutsche Bank на 37 млн долларов, и теперь крупнейший банк Германии выплатит американским регуляторам штраф за недостаточную прозрачность при проведении сделок с «темными пулами ликвидности». Deutsche Bank согласился выплатить штраф для досудебного урегулирования обвинений.

Минюст США пока не называет, какую именно сумму запросил от британской финансовой организации.

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