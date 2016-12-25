Новости / Государство

В Нацбанке прокомментировали проверки в ЕНПФ

Сегодня, 20:31
В Нацбанке прокомментировали проверки в ЕНПФ


С 21 декабря 2016 года проводится проверка деятельности «Единый накопительного пенсионного фонда» с участием Национального банка.

Проверка осуществляется по операциям, совершенным ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. Собственные активы ЕНПФ формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется пенсионным фондом самостоятельно.

Пенсионные накопления граждан отделены от баланса ЕНПФ и учитываются раздельно. Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется Национальным банком исключительно по направлениям, одобренным советом по управлению Национальным фондом РК на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики.

Национальный банк не вправе комментировать действия правоохранительных органов. Правовая оценка ситуации будет дана по окончании проверки и вынесения соответствующих процессуальных решений.

«По итогам 11 месяцев 2016 года доходность пенсионных активов составила 8,15% при уровне инфляции в этот период в размере 7,5%, что обеспечивает полную защиту пенсионных накоплений от инфляции», — отметили в Нацбанке.

Отметим, как ранее сообщали СМИ, прокуратура
установила факт хищения денежных средств ЕНПФ через их инвестирование в облигации ТОО «Бузгул Аурум». На днях в пенсионном фонде сообщили, что в инвестиционном
портфеле пенсионных активов нет указанных ценных бумаг.

  • Просмотров: 22
Похожие материалы
  • Куда инвестированы средства ЕНПФ? Куда инвестированы средства ЕНПФ?
  • Инвестирование пенсионных активов будет перераспределено Инвестирование пенсионных активов будет перераспределено
  • Доходность активов ЕНПФ за январь-апрель 2016 года - 2,2% Доходность активов ЕНПФ за январь-апрель 2016 года - 2,2%
  • Доходность пенсионных активов ЕНПФ превысила 10% Доходность пенсионных активов ЕНПФ превысила 10%
  • Доходность пенсионных активов ЕНПФ обогнала инфляцию Доходность пенсионных активов ЕНПФ обогнала инфляцию
    • Отзывы читателей
    В Нацбанке прокомментировали проверки в ЕНПФ В Нацбанке прокомментировали проверки в ЕНПФ Государство Сегодня, 20:31
    Доллар достиг минимума за последние полгода Доллар достиг минимума за последние полгода Государство Сегодня, 20:30
    В Черном море найдены обломки Ту-154 В Черном море найдены обломки Ту-154 Государство Сегодня, 20:15
    Глава государства подписал поправки в антитеррористическое законодательство Глава государства подписал поправки в антитеррористическое законодательство Государство Сегодня, 20:13
    Власти США подали в суд на Barclays Власти США подали в суд на Barclays Государство Сегодня, 20:12
    Волонтеры подарили новогодний праздник воспитанникам ЦАН Усть-Каменогорска Волонтеры подарили новогодний праздник воспитанникам ЦАН Усть-Каменогорска Новости Сегодня, 14:00
    Военнослужащий бронегруппы выстрелил в живот солдату в Караганде Военнослужащий бронегруппы выстрелил в живот солдату в Караганде Новости Сегодня, 14:00
    В Актау мужчина попал в больницу с огнестрельным ранением в голову В Актау мужчина попал в больницу с огнестрельным ранением в голову Новости Сегодня, 14:00
    Аким в ЗКО приговорен к двум годам ограничения свободы Аким в ЗКО приговорен к двум годам ограничения свободы Новости Сегодня, 14:00
    "Сарыарка" на выезде всухую разгромила челябинский "Челмет" Новости Сегодня, 14:00
    Alibaba начнет борьбу с подделками Alibaba начнет борьбу с подделками Государство Вчера, 14:37
    «Изгой-один: Звёздные войны» лидирует в казахстанском прокате «Изгой-один: Звёздные войны» лидирует в казахстанском прокате Государство Вчера, 14:37
    В Германии задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта В Германии задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта Государство Вчера, 14:36
    Барак Обама ограничил военное сотрудничество с Россией Барак Обама ограничил военное сотрудничество с Россией Государство Вчера, 14:31
    Аналитики прогнозируют курс в коридоре 310380 тенге за доллар Аналитики прогнозируют курс в коридоре 310380 тенге за доллар Государство Вчера, 14:15
    Ученые научились синтезировать кристаллы лонсдейлита, гексагонального алмаза, который прочнее, чем обычный алмаз Ученые научились синтезировать кристаллы лонсдейлита, гексагонального алмаза, который прочнее, чем обычный алмаз KnowHow Вчера, 10:06
    Это беспилотник, который может складывать свои крылья в полете, подобно птице Это беспилотник, который может складывать свои крылья в полете, подобно птице KnowHow Вчера, 10:06
    Оптические Оптические "нервы" дадут роботам осязательные чувства, максимально приближенные к человеческим KnowHow Вчера, 10:05
    Апелляционная коллегия вынесла решение по делу Тохтара Тулешова Апелляционная коллегия вынесла решение по делу Тохтара Тулешова Новости Вчера, 08:00
    Анастасия Волочкова в Астане: с самоиронией у меня все на месте и в порядке Анастасия Волочкова в Астане: с самоиронией у меня все на месте и в порядке Новости Вчера, 08:00