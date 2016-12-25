В Нацбанке прокомментировали проверки в ЕНПФ

Сегодня, 20:31

С 21 декабря 2016 года проводится проверка деятельности «Единый накопительного пенсионного фонда» с участием Национального банка.

Проверка осуществляется по операциям, совершенным ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов. Собственные активы ЕНПФ формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется пенсионным фондом самостоятельно.

Пенсионные накопления граждан отделены от баланса ЕНПФ и учитываются раздельно. Инвестирование пенсионных накоплений осуществляется Национальным банком исключительно по направлениям, одобренным советом по управлению Национальным фондом РК на 2016 год. При этом в 2016 году не предусматривается инвестирование пенсионных активов в финансовые инструменты частных компаний реального сектора экономики.

Национальный банк не вправе комментировать действия правоохранительных органов. Правовая оценка ситуации будет дана по окончании проверки и вынесения соответствующих процессуальных решений.

«По итогам 11 месяцев 2016 года доходность пенсионных активов составила 8,15% при уровне инфляции в этот период в размере 7,5%, что обеспечивает полную защиту пенсионных накоплений от инфляции», — отметили в Нацбанке.

Отметим, как ранее сообщали СМИ, прокуратура

установила факт хищения денежных средств ЕНПФ через их инвестирование в облигации ТОО «Бузгул Аурум». На днях в пенсионном фонде сообщили, что в инвестиционном

портфеле пенсионных активов нет указанных ценных бумаг.