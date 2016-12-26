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Банки масштабно внедряют кредитные карты

Вчера, 20:21
Банки масштабно внедряют кредитные карты


В текущем году структура карточного рынка системно изменилась. Впервые за последние годы кредитные карты вырвались из границ 56% от общего числа использованного «пластика» и заняли сразу более 13% от рынка. Такие данные приводит ranking.kz.

Банки масштабно внедряют кредитные карты


Число использованных кредиток за год выросло сразу в 2,6 раза и перевалило за миллион еще в первом полугодии. По итогам ноября активных кредиток было 1,08 млн.

Для сравнения, общее число активных карт за год (ноябрь 20162015) увеличилось на 10,3%, количество дебетных — всего на 8%).

Таким образом, именно кредитный сегмент разгоняет активность на рынке банковских карточек. Роль в этом играют специальные банковские предложения — например, длительные «прощенные» грейс-периоды (до 60 дней), выгодный cash-back, а также различные акции и широкий спектр предложение по покупкам как в кредит, так и в рассрочку без переплаты, которые также обслуживаются с помощью кредитных карт.

Банки масштабно внедряют кредитные карты

В корпоративном разрезе наибольшая доля кредитных карт от всех активных — у Visa (сразу 16,3% против 6,7% в прошлом году). За год число использованных кредиток Visa выросло в 2,6 раза, до 939 тыс.

В системе MasterCard использованные кредитные карты занимают 8% от всех активных (годом ранее было 3,6%). За год их число выросло сразу более чем втрое, до 122,9 тыс. по итогам ноября.

Банки масштабно внедряют кредитные карты

Примечательно, что международные системы окончательно вытесняют локальные. Так, в сегменте использованных кредитных карт совокупная доля Visa и МС достигла 98,4% против 97% годом ранее. Доля Visa составила 87% (годом ранее было 86,2%), МС увеличил долю с 10,8% за год до 11,4%.

Банки масштабно внедряют кредитные карты

По итогам ноября на каждого экономически активного жителя страны приходилось 0,12 кредитной карты. То есть активным пользователем кредиток является каждый восьмой трудоспособный казахстанец.

Для сравнения, годом ранее на экономически активного пользователя приходилось 0,05 кредитной карты. То есть лишь каждый 22-й трудоспособный казахстанец прибегал к этому виду банковских услуг.

Банки масштабно внедряют кредитные карты

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