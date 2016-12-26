Доллар закрыл торги на отметке 333 тенге

Вчера, 20:23

Средневзвешенный курс доллара на дневной сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 26 декабря 2016 года составил 332,80 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на данные биржи.

По информации KASE, на торгах долларом США на дневной сессии минимальный курс сложился на уровне 332,05 тенге за доллар США, максимальный — 333,50 тенге, курс закрытия — 332,50 тенге. Объем торгов по доллару США составил 36 млн 500 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 95.

По итогам утренней и дневной сессий средневзвешенный курс американской валюты сложился на уровне 332,88 тенге.

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В обменных пунктах Астаны максимальный курс продажи доллара 26 декабря на 15:30 составляет 334,3 тенге, Алматы — 333,3 тенге.

Официальный курс на 26 декабря составляет 328,91 тенге за 1 доллар США. 27 декабря, исходя из действующего порядка определения официального курса, он составит 332,88 тенге за 1 доллар США.