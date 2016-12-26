КНБ расследует обстоятельства сделки ЕНПФ

КНБ расследует обстоятельства сделки ЕНПФВчера, 16:26 Об этом сообщил в понедельник, 26 декабря, директор департамента защиты прав потребителей и внешних коммуникаций Нацбанка РК Александр Терентьев
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Департамент КНБ Алматы проводит досудебную проверку по факту приобретения Единым накопительным пенсионным фондом (ЕНПФ) облигаций ТОО «Бузгул Аурум».
- ЕНПФ за счет собственных средств сделку провел, факт налицо. Эта сделка прошла на организованном рынке на торговой системе Казахстанской фондовой биржи. Место проведения: специализированные торги первичного размещения. Покупатель - ЕНПФ. Сумма сделки 5 млрд тенге, то есть ЕНПФ за счет собственных средств эту сделку провел, никакого отношения к управлению пенсионными активами, который осуществляет Национальный банк, не имеет. Уголовное дело возбуждено следственным управлением ДКНБ Алматы, - сказал Александр Терентьев, которого цитирует Казинформ.
Он отметил, что все следственные мероприятия проводятся ДКНБ, а Нацбанк оказывает им содействие.
- Совместными усилиями осуществляется проверка, что повлияло на эту сделку, как была проведена и т.д., - отметил он.
Как ранее сообщалось, с 21 декабря проводится проверка деятельности Акционерного общества «Единый накопительный пенсионный фонд» с участием Национального банка Республики Казахстан. Проверка осуществляется по операциям, совершенным акционерным обществом ЕНПФ в отношении инвестирования собственных активов.
Собственные активы АО «ЕНПФ» формируются за счет его капитала и результатов хозяйственной деятельности. Управление собственными активами осуществляется АО «ЕНПФ» самостоятельно, отметили в Нацбанке.
Напомним, ранее ЕНПФ опроверг информацию о хищениях средств, а также прокомментировал информацию о приобретении облигаций ТОО «Бузгул Аурум».