QAZKOM: Мы никогда не комментируем слухи

Вчера, 20:35

QAZKOM работает в обычном режиме, банк гарантирует сохранность сбережений и исполняет свои обязательства. Такое сообщение опубликовано на странице банка в Facebook, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Уважаемые Клиенты! Ваше доверие — главная ценность для нас, поэтому в ответ на запросы о ситуации в QAZKOM, хотим сообщить, что банк работает в обычном режиме. Функционируют все банкоматы, проводятся платежи и переводы. Мы никогда не комментируем слухи и информацию из анонимных источников, однако, наблюдая обеспокоенность наших Клиентов в связи с публикациями в ряде СМИ, заверяем вас, банк исполняет все обязательства и гарантирует сохранность ваших сбережений. На следующей неделе мы планируем опубликовать подтвержденные аудитом итоги работы банка за 9 месяцев и ответить на другие вопросы», — говорится в сообщении.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что оздоровление банка может обойтись в 4,5 млрд долларов. Предоставление государственной финансовой помощи — один из вариантов, обсуждаемых в руководстве Казкоммерцбанка и Национального банка, пишет издание. Интерфакс-Казахстан передавал, что по данным источников, Казкоммерцбанк начиная с 15 декабря получил от Нацбанка заем на 400 млрд тенге для поддержания ликвидности.

В ноябре текущего года менеджмент и акционеры Казкома заявляли, банк стабилен, его финансовое положение устойчивое, а динамика позитивная."В интервью агентству Bloomberg 22 ноября 2016 года глава государства выразил огромную поддержку Qazkom как системообразующему и крупнейшему банку страны. В сложный для экономики период такая поддержка дает нам силы для дальнейшей работы и роста, с одной стороны, и накладывает дополнительную ответственность на акционеров и руководство банка, с другой", — отмечается в заявлении, которое было выпущено во избежание всякого рода инсинуаций.

«Хотелось бы избежать возможных спекуляций в СМИ и социальных сетях по поводу термина „санация“, вырванного из контекста в русской версии интервью. Особо отмечаем, что регулятор не принимал каких-либо мер ограничительного характера в отношении Qazkom. Банк выполняет все пруденциальные нормативы Национального банка. Что касается оздоровления банка в частности и банковского сектора в целом, о чем говорил глава государства, сообщаем, что Qazkom в числе других крупнейших финансовых институтов страны ведет работу с Национальным банком и Ассоциацией финансистов Казахстана по выработке стимулирующих мер с целью восстановления неработающих банковских активов и оживления кредитования экономики», — уточнялось в заявлении.