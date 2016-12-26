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The Wall Street Journal: Казахстан бьет тревогу

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Что пишут о Казахстане: обзор англоязычной прессы (19-25 декабря)
The Wall Street Journal: Казахстан бьет тревогу


Фото: turner.com

WSJ.COM: «Казахстан бьет тревогу» - Правительство пытается решить вопросы суверенного фонда благосостояния, поднятые экс-сотрудником Национального банка.
MARKETWATCH.COM: «Казахстану 25: суверенная история расходов» - Спустя четверть века с момента обретения независимости центрально-азиатский Казахстан использует свой суверенный фонд благосостояния для борьбы с резким снижением цен на нефть.
HRW.ORG: «Подавление прав человека в Казахстане» - Избранный президент США Дональд Трамп, похоже, считает, что казахстанская 25-летняя история независимости представляет собой «чудо». Однако празднование Дня независимости 16 декабря проходило под облаком экономического кризиса. Казахстанская экономика в 2016 вырастет только на 0,5% и это является самым низким показателем с 1998 года, что вызывает большие трудности для простых людей.
GLOBALRESEARCH.CA: «Казахстан, евроазиатская интеграция и «Новый шелковый путь» - До недавнего времени Казахстан был определен как легендарное и удивительное место, природная красота которого в сочетании с ландшафтным разнообразием делает его самой притягательной страной в Центральной Азии. Сегодня все эти особенности отличают Казахстан и ставят его в новый глобальный сценарий с обновленным обликом, что делает страну жемчужиной в короне всего региона.
THEDIPLOMAT.COM: «Что Казахстан поставил на кону в Сирии?» - Почему Казахстан хочет выступать в качестве модератора в следующем раунде переговоров по Сирии.
FINANCIALTRIBUNE.COM: «Иран и Казахстан договорились активизировать банковское сотрудничество» - Банковский меморандум о взаимопонимании был подписан между центробанками Ирана и Казахстана в рамках рабочей поездки президента Ирана.
THEAUSTRALIAN.COM.AU: «Почему скорость интернета в Австралии хуже, чем в Казахстане?» - Мы платим миллиарды долларов для того, что бы ускорить наш интернет через развертывание сети NBN, но мы все равно отстаем.
KYIVPOST.COM: «Украина стремится к укреплению связей с Казахстаном в промышленном секторе» - Несмотря на транспортные препятствия и сокращение торговли, Казахстан и Украина заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере энергетики, металлургии и машиностроения.
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