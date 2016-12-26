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«Уральские авиалинии» начнут летать в Астану и Алматы

Вчера, 20:37
«Уральские авиалинии» начнут летать в Астану и Алматы


Авиационные власти Казахстана приняли назначение «Уральских авиалиний» в Астану и Алматы из подмосковного аэропорта «Жуковский», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса РФ.

«Авиационные власти Казахстана проинформировали авиационные власти Российской Федерации о том, что принимают назначение авиакомпании „Уральские авиалинии“ на маршруты „Жуковский“ — Астана и „Жуковский“ — Алматы. Такая договоренность достигнута в результате продолжительного переговорного процесса», — сообщили в ведомстве, пишет sputniknews.kz.

Отмечается, что на указанных маршрутах возможно выполнение семи рейсов в неделю двумя назначенными авиаперевозчиками.

В начале октября министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что Россия и Казахстан согласовали назначение вторых авиаперевозчиков на линиях из Москвы в Астану и Алматы. Ранее единственным российским перевозчиком на рейсы в Казахстан был «Аэрофлот».

Ранее сообщалось, что летать в «Жуковский» из Астаны планировал казахстанский авиаперевозчик SCAT. Полеты планировалось начать с июля 2016 года по три вылета в неделю на воздушных судах Boeing 757 и Boeing 737. Однако авиакомпания не получила свидетельства на маршрут от авиационных властей Казахстана.

Аэропорт в подмосковном «Жуковском» открылся в конце мая 2016 года. Аэропорт открыт как для классических, так и для низкобюджетных авиаперевозок, кроме того, воздушная гавань будет специализироваться на грузовых и чартерных перевозках. В аэропорту установлен пункт пропуска через государственную границу РФ.

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