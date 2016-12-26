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Власти Антальи назвали 2016 год худшим за 12 лет

Вчера, 20:23
Власти Антальи назвали 2016 год худшим за 12 лет


Власти Антальи назвали 2016 год худшим за последние 12 лет. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщает Ассоциация туроператоров России.

По данным администрации турецкой провинции, за прошедшие 12 месяцев на местных курортах отдохнули около шести миллионов иностранных туристов, что соответствует уровню 2004 года, пишет lenta.ru.

В 2016-м из-за запрета на чартерные рейсы из России, а также из-за проблем с безопасностью Анталья потеряла 46 процентов иностранного турпотока. Основное падение приходится на российский и немецкий рынки. Показатели по туристам из России рухнули на 85 процентов (с 3,5 млн до 500 тыс. человек), из Германии — на 35 процентов (с 3 млн до 1,9 млн человек). Также Анталья потеряла 47 процентов путешественников из стран Скандинавии (минус 412 тыс. отдыхающих), из Великобритании (минус 331 тыс.), из Нидерландов (минус 303 тыс.), из Бельгии (минус 141 тыс.) и Польши (минус 100 тыс. человек).

Комментируя прессе размеры иностранного турпотока, власти Антальи назвали цифры «чудом и большим успехом», учитывая развитие событий в летнем сезоне.

В 2015 году, недосчитавшись 600 тыс. российских туристов, Анталья все же смогла заполучить 11,5 миллиона путешественников из-за границы. По прогнозам властей, в 2017-м местные курорты примут около 7,5 млн иностранных отдыхающих. Ожидается, что основной рост придется на рынки России и СНГ.

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