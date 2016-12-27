Аналитик: Ждать бурного роста экономики пока не приходится

Вчера, 20:14

Экономический рост в Казахстане в 2017 году будет не выше 3%, инфляция не превысит 8%, считают аналитики, опрошенные агентством «Интерфакс-Казахстан».



"Я считаю, что ВВП в 2017 году будет в районе 2,53%. Промпроизводство тоже будет на уровне 3%-ного роста. Скорее всего, в будущем году будет расти добывающая промышленность, которая в этом году, наоборот, в минусе осталась. В будущем году она будет расти более интенсивно, чем обрабатывающая и другие", — считает главный научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований Вячеслав Додонов.

Член правления инвесткомпании Hakyk Finance Мурат Темирханов отмечает, что в республике недостаточно драйверов роста экономики. В условиях экономии средств Нацфонда Казахстана, трансферты из которого формируют значительную часть доходов бюджета, основным драйвером по-прежнему остается добывающий сектор. Большой вклад в экономический рост будет иметь увеличение добычи нефти на месторождении Кашаган, запущенном в конце 2016 года.

«Я не ожидаю инфляции более 8% в 2017 году. Главным сдерживающим фактором будет снижение реальных доходов населения, низкие цены на нефть по сравнению с „тучными“ годами, и продолжение достаточно жесткой монетарной политики, проводимой Нацбанком. Я ожидаю, что рост ВВП в 2017 году составит около 2%. Большой вклад в этот рост дадут увеличение добычи нефти на Кашагане и более высокие цены на нефть по сравнению с 2016 годом», — считает эксперт.

Другого мнения придерживается экономист Айдархан Кусаинов. По его мнению, в 2017 году в стране будет наблюдаться экономический спад, ВВП по итогам года упадет на 2%. Запуск Кашагана, по его мнению, не сможет кардинально повлиять на ситуацию в экономике, а лишь смягчит рецессию.

«С точки зрения бюджетных поступлений проект Кашаган ничего не означает. Дополнительных бюджетных поступлений и дополнительного богатства населению он не даст. А все, что дает богатство населению — это торговля, операции с недвижимостью, строительство и другие сферы самозанятости — все это в 2017 году будет падать. Радость Кашагана в том, что он не даст сильно упасть ВВП в предстоящем году. Но с точки зрения общего богатства страны — на него проект не повлияет сильно», — убежден Айдархан Кусаинов.

При этом объем промышленного производства, по его прогнозам, вырастет на 2%, а потребительские цены — на 68%.

«По моему мнению, инфляция в 2017 году будет в коридоре 68%. Потому что девальвация отыгралась, а реальные доходы населения падают, покупательная способность снизилась, и ценам расти некуда. Когда экономика падает, инфляция тоже падает», — считает эксперт.

Директор департамента управления активами «Казкоммерц Секьюритиз» Айвар Байкенов полагает, что бурного экономического роста Казахстану в 2017 году ожидать не стоит.

«2016-й год можно считать разворотным годом. Однако ждать бурного роста экономики пока не приходится. Потенциально рост ВВП в следующем году может составить порядка 22,5%. Во многом подъем будет стимулироваться ожидаемым оживлением банковского кредитования вслед за снижением процентных ставок», — отметил Айвар Байкенов.

«Цель Нацбанка в части удержания уровня инфляции в коридоре 68% в 2016 году реализуема. Текущий год мы закроем ростом потребительских цен на уровне 8%, а в следующем году можем увидеть значения уже в коридоре 67%», — прогнозирует аналитик.

«Альпари» ожидает роста экономики страны в 2017 году на уровне на 0,50,7%. «ВВП Казахстана в 2017 году продемонстрирует расширение на 0,50,7%, что является значительным темпом роста с учетом сложившейся внешней конъюнктуры. Инфляция продолжит последовательно понижаться и по итогам года составит порядка 6%», — полагает замдиректора аналитического департамента Анна Кокарева.

По ее оценке, основной рост экономики Казахстана в 2017 году придется на второе полугодие, за счет роста инвестиций.

«Дополнительным фактором поддержки окажется внутренний спрос и восстановление темпов развития малого и среднего бизнеса за счет оптимизации доступа предпринимателей к заемному капиталу», — отметила эксперт.

Согласно последним прогнозам правительства, ВВП Казахстана в 2016 году вырастет на 1%, в 2017 году — на 1,9%. По данным Нацбанка, целевой коридор по инфляции в Казахстане на 2016 и 2017 годы составляет 68%.