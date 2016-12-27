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Аудиосистема LG на CES 2017

Вчера, 16:19
Левитирующая портативная аудиосистема LG волшебным образом плавает в воздухе и обеспечивает высокое качество воспроизведения
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