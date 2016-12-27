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Азиатские экономики наращивают объем инвестиций в ЕАЭС

Вчера, 20:32
Азиатские экономики наращивают объем инвестиций в ЕАЭС


В 2017 году активность прямых инвесторов из стран Евразии на пространстве ЕАЭС наберет обороты. Одним из импульсов притока инвестиций должно стать развитие китайской концепции «Один пояс, один путь». Такое мнение выразили аналитики Евразийского банка развития (ЕАБР), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Уже сейчас инвесторы из Китая начинают проявлять интерес не только к добыче углеводородов, но и к транспортному комплексу, инфраструктурному строительству, энергетике и так далее. Ожидается, что большая часть инвестиций будет осуществляться китайскими компаниями, в том числе и за счет кредитов национальных институтов развития. Конкуренцию китайцам составят японцы и корейцы.

«В 2017 году в контексте активизации диалога между Россией и Японией, а также между странами ЕАЭС и Республикой Корея, есть хороший шанс увидеть рост японских и южнокорейских ПИИ по широкому перечню отраслей. В качестве инвесторов эти страны по меньшей мере столь же перспективны, как Китай», — отмечает директор ЦИИ ЕАБР Евгений Винокуров.

Азиатские инвесторы продолжают наращивать прямые капиталовложения в ЕАЭС. За весь период мониторинга накопленные ПИИ 9 азиатских стран (Китай, Япония, Турция, Индия, Республика Корея, ОАЭ, Иран, Сингапур и Вьетнам) увеличились с $30.4 млрд в 2008 году до $61.9 млрд в начале 2016 года.

Об этом говорится в докладе Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития (ЦИИ ЕАБР) «ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций — 2016». Доклад основан на уникальной базе данных по инвестиционным проектам, которая формируется по принципу «снизу вверх», т. е. опирается на отчетность компаний и другую первичную информацию. Это позволяет более четко определить конечного бенефициара инвестиций, а также точно учитывать реинвестирование прибыли.

Китай продолжает наращивать экономическое присутствие в странах ЕАЭС, оставаясь лидером среди азиатских стран по накопленным ПИИ в регионе. Начиная с 2008 года суммарный объем накопленных ПИИ китайских компаний в пяти странах ЕАЭС увеличился на 138% и достиг значения $25.7 млрд. Лидерами по темпам роста входящих китайских прямых инвестиций являются Беларусь и Кыргызстан, где по итогам последнего периода наблюдений ПИИ выросли соответственно на 48% и 19%. В абсолютном выражении основным получателем китайских ПИИ в ЕАЭС традиционно является Казахстан, где их накопленный объем достиг $21 млрд. Главный сектор для китайских инвесторов в этой стране остается топливный комплекс, а также нефте- и газотранспортная отрасль Казахстана.

Интерес китайских инвесторов к российскому рынку быстро растет, однако по факту нами пока не был зафиксирован широкомасштабный вход китайских компаний в страну. Объем накопленных китайских ПИИ в России на начало 2016 года замер на уровне $3.4 млрд. По мнению экспертов ЦИИ ЕАБР, значительная часть крупных сделок, заключенных в 2014 году и ранее, ждут своей окончательной реализации. В ряде случаев китайские компании опасаются попасть под действие санкций со стороны ЕС и США и поэтому занимают выжидательную позицию. Кроме того, в условиях слабой экономической конъюнктуры китайские инвесторы нередко ждут более выгодных предложений со стороны российского бизнеса.

Пока китайские инвесторы разгоняются, японские ПИИ в России прочно закрепились в лидерах с большим отрывом от остальных стран Азии. Ни падение экономической активности, ни девальвация курса российского рубля практически не отразились на накопленных ПИИ японских ТНК в России. Их объем составил $14.5 млрд, из которых 70% направлено в российский топливный комплекс.

Имевший место кризис российско-турецких отношений не оказал значимого негативного эффекта на объемы накопленных ПИИ Турции. Она остается одним из крупнейших инвесторов в ЕАЭС. По последним данным, общий объем накопленных Турцией прямых инвестиций в ЕАЭС составил $7.4 млрд, увеличившись за год на 1.4%. Стабильность инвестиционных потоков из Турции во многом объясняется высокой страновой диверсификацией турецких ПИИ. Проекты с участием турецкого капитала были зафиксированы во всех вышеназванных государствах ЕАЭС, за исключением Армении. На Россию при этом приходится около половины представленных сделок и почти 66% объема накопленных турецких прямых инвестиций в ЕАЭС. Важная особенность турецких ПИИ — их внушительный отраслевой охват: капитал турецкого происхождения представлен почти во всех секторах инвестирования. Турция — лидер среди азиатских стран по объемам ПИИ в секторы, которые не связаны с добычей углеводородов и их транспортировкой. В этом ключевое отличие турецкого капитала, например, от китайского или японского.

Инвестиции из Республики Корея идут как в Россию, так и в Казахстан. При этом основным получателем южнокорейских прямых инвестиций является Россия. По последним данным, на нее пришлось свыше $2.1 млрд, или 88% накопленных южнокорейских ПИИ в ЕАЭС. В отраслевом разрезе лидерами по привлечению капитала из Республики Корея являются машиностроительный, строительный, туристический и агропродовольственный комплексы.

Данные, аналитика и прикладные выводы, представленные в докладе «ЕАЭС и страны Евразийского континента: мониторинг и анализ прямых инвестиций — 2016», помогут компаниям лучше ориентироваться в бизнес-пространстве региона, а государствам продвигать взаимовыгодную отраслевую кооперацию.

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