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Барак Обама поделился планами на будущее

Вчера, 20:24
Барак Обама поделился планами на будущее


После ухода со своего поста президент США Барак Обама займется написанием книги и самоанализом. Об этом он рассказал в интервью CNN, пишет lenta.ru.

«Мне надо будет слегка приумолкнуть. Я не имею в виду политику, я имею в виду внутреннее самоощущение, мне надо найти внутренний баланс и проанализировать все, что случилось», — пояснил он, заявив, что только после этого он сможет принимать верные решения.

Барак Обама рассказал, что сосредоточится на подготовке новых лидеров демократических убеждений — журналистов, политиков и социальных активистов, которые смогут нести прогрессивные идеи в массы. При этом он намерен комментировать важные политические новости и инициативы своего преемника, республиканца Дональда Трампа.


Барак Обама поделился планами на будущее

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Американский лидер также сообщил, что демократ Хиллари Клинтон проиграла выборы из-за того, что игнорировала целые группы населения, и наиболее экономически неблагополучные слои американского общества не вняли ее посылу.

Барак Обама возглавляет США с 2008 года. 20 января, после инаугурации Трампа, он покинет свой пост.

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