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Беларусь отменит обязательную продажу валютной выручки

Вчера, 20:22
Беларусь отменит обязательную продажу валютной выручки


Власти Беларуси планируют в 2017 году постепенно отменить обязательную продажу валютной выручки экспортерами. Данное решение содержится в утвержденной указом президента Программе социально-экономического развития республики на 20162020 годы, пишет Интерфакс-Казахстан.

«Предстоит либерализация валютной системы. Для этого к 2018 году планируется поэтапная отмена обязательной продажи, а в 2018 году — отмена целевой покупки иностранной валюты», — говорится в документе.

С 2020 года будут сняты ограничения на открытие счетов в иностранных банках. «Планируется использовать гибкий механизм формирования обменного курса национальной валюты при минимизации участия Национального банка на валютном рынке в рамках ориентации на динамику стоимости корзины иностранных валют», — отмечается в программе.

Кроме того, согласно документу к концу 2018 года «предполагается завершение работы по дедолларизации экономики, в рамках которой будет исключено использование иностранной валюты в расчетах на территории республики, а также при формировании цен, ставок пошлин и иных платежей», а в среднесрочной перспективе «при создании необходимых условий предусматривается переход к режиму инфляционного таргетирования.

В настоящее время норма обязательной продажи валютной выручки экспортерами составляет 20%.

Нацбанк Беларуси в декабре 2014 года повысил норму обязательной продажи валютной выручки с 30% до 50% в рамках реализации правительством комплекса мер по недопущению развития негативных тенденций на валютном и финансовом рынках страны. С конца февраля 2015 года НББ снизил норму обязательной продажи поступающей валютной выручки до 40%, с апреля 2015 года — до 30%, с сентября 2016 года — до 20%.

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