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В ЕАЭС одобрили создание зоны свободной торговли с 4 странами

Вчера, 20:21
В ЕАЭС одобрили создание зоны свободной торговли с 4 странами


На заседании Высшего Евразийского экономического совета президенты четырех стран Союза приняли положительное решение о начале переговоров по заключению соглашений о свободной торговле с Ираном, Индией, Египтом и Сингапуром, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

«Соответствующие страны являются перспективными торговыми партнерами Евразийского союза», — уверена член Коллегии (Министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

Согласно результатам эконометрического анализа, проведенного в рамках совместного с Ираном исследования целесообразности заключения соглашения о ЗСТ, очевиден достаточно большой потенциал прироста ВВП практически для всех членов Союза (+27 млн долларов для Армении, +78,6 млн долларов для Беларуси, +508,6 млн долларов для Казахстана, +12 млн долларов для Кыргызстана, +1,3 млрд долларов для России).

Данные эффекты посчитаны для полноформатного ЗСТ, переход к которому будет возможен через несколько лет, а сейчас переговоры пойдут по временному соглашению с ограниченным охватом преференций лишь по наиболее значимым для сторон экспортным позициям.

По мнению экспертов ЕЭК для максимизации выгод стран ЕАЭС ключевой целью является обеспечение стабильности и предсказуемости торгового режима и снижение пошлин на ряд ключевых товаров нашего экспорта в Иран как в сельскохозяйственной, так и в промышленной группах продукции.

«Важно отметить, что на долю несельскохозяйственных отраслей приходится 83,1% общего прогнозируемого увеличения экспорта из ЕАЭС в Иран. Данные показатели говорят о продуктивном будущем сотрудничестве между странами. Однако сейчас мы говорим о проработке переговоров по временному заключению соглашения с Ираном, при условии, что оно обязательно приведет к началу переговоров по полноценному ЗСТ», — отмечает министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

На сегодняшний день Республика Индия является самой быстрорастущей экономикой в мире, что говорит о перспективности её рынка для наращивания экспорта продуктов стран Союза.

Итоги СИГ свидетельствуют о том, что заключение ЗСТ между ЕАЭС и Индией будет взаимовыгодным.

«При заключении соглашения о ЗСТ с Индией прогнозируется увеличение экспорта государств-членов ЕАЭС в республику сельскохозяйственной и промышленной продукции. Но на этапе принятия решения о начале переговоров, говорить о будущий результатах сложно», — отмечает министр по торговле ЕЭК.

По словам Вероники Никишиной, для достижения необходимого результата и продуктивного торгово-экономического сотрудничества между странами Союза и Индией потребуется подойти к процессу поиска взаимных выгод серьезно, работать не на скорость, а на результат. Важную роль в формировании переговорной позиции на этом треке должен сыграть бизнес стран Союза, для активного взаимодействия с которым Комиссией созданы разноплановые площадки.

Республика Сингапур — государство максимально реализующее открытые принципы инновационной и открытой экономики. Характер переговоров с Сингапуром, будет носить современный и всеобъемлющий характер с учетом последних мировых тенденций по развитию торговли между странами с охватом товаров, услуг и инвестиций.

«В рамках работы с этим государством потребуется глубокое вовлечение национальных правительств, с учетом специфики распределения соответствующих компетенций между Евразийской экономической комиссией и правительствами стран ЕАЭС», — уверена министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина.

Напомним, Египет является давним торговым партнером ЕАЭС. Между странами активно развивается инициатива по наращиванию взаимного производственного присутствия. В данном случае, принятие решения о начале переговоров по созданию ЗСТ — это логичное развитие связей между странами.

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