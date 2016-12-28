Вивальди вместо кофе. Как выглядит Ваше идеальное утро?Сегодня, 06:00 В наших повседневных заботах так легко забыть о том, как важно ценить каждое мгновение жизни, уметь находить прекрасное в мелочах
Стремясь успеть сделать все запланированное, многие из нас даже не вспоминают о самом простом – что мы, в первую очередь, люди. Со своими эмоциями, переживаниями, мечтами и надеждами. Давно ли вы встречались с друзьями и родными просто так, без повода? Помните ли, как умели ждать новогоднего чуда? Когда вы в последний раз улыбались, входя в офис?
Дарить людям радость всегда приятно, а вдвойне приятнее – создать такую среду, в которой искренний смех, радость, и желание жить и творить будут постоянными спутниками человека. Estate Management Company это удалось. Более того, в компании серьезно настроены на то, чтобы в офисах подобная атмосфера стала неотъемлемой частью бизнес-процессов. Ведь жить и работать надо только в условиях максимального комфорта. Перефразируя известный афоризм, можно сказать, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на негатив и бесконечное решение бытовых проблем.
Вы согласны, не так ли?