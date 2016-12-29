Банковский сектор в ожидании проверки на прочность

Сегодня, 02:39

Главная парадигма развития банковского сектора в текущем году — укрепление «тылов» и увеличение резервов на покрытие возросших рисков. Темпы роста совокупного собственного капитала банков РК в этом году опережают скорость увеличения размеров рынка. Такие данные приводит finprom.kz.



Банки сосредотачиваются на оздоровлении своего баланса, в результате общий объем совокупного капитала БВУ за год вырос на 15% и превысил 2,8 трлн тенге. При этом темпы роста активов в банковском секторе в текущем году резко замедлились. Если в 2015 году объем активов вырос на 25%, то в этом году уровень прироста составил всего 13%.

Соотношение собственного капитала банков РК к совокупным активам в текущем году остается на уровне 11%. Это ниже значения показателя в 2013 и 2014 годах.

Однако, если сравнивать с ситуацией 2012 года, когда кредитная и иная деятельность банков всего на 4% покрывалась за счет собственных средств, то уровень в 11% выглядит достаточно комфортным.

Наиболее высокие показатели надежности* среди топ-10 крупнейших банков Казахстана на данный момент — у Fortebank. Текущее соотношение собственных средств к активам в банке составляет 14%.

С начала 2015 года по июнь 2016 года уровень покрытия кредитной деятельности банка собственным капиталом держался в рамках 1617%. Во второй половине текущего года банк понемногу стал переходить к более активному кредитованию экономики, что определило небольшое снижение показателя.

* соотношение собственного капитала к активам

На втором месте в топ-10 по уровню соотношения капитала к активам — Народный банк (13%). Первую половину 2015 года банк жестко фиксировал резкое увеличение активов, уровень покрытия рисков собственным капиталом держался в рамках 17%.

Однако, во второй половине 2015 года банк начал довольно резко прибавлять в размерах — плюс 8% в среднем ежемесячно до конца прошлого года. В текущем году соотношение капитала к активам варьировалось от 12% до 14%.

Замыкает тройку лидеров по уровню надежности* среди крупнейших банков РК Kaspi bank с показателем капитала к активам в 11%.

В начале 2016 года соотношение собственного капитала к размеру банка снижалось до 8% на фоне роста активов, однако затем банк несколько замедлил темпы кредитования экономики и уровень показателя окреп до 11%.