Новости / Государство

NASDAQ обновил исторический максимум

Сегодня, 02:15
NASDAQ обновил исторический максимум


Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, чему способствовало укрепление потребительского доверия к экономике США до максимума за 15 лет, сообщает издание vedomosti.ru.

NASDAQ Composite завершил сессию на рекордно высокой отметке, а Dow Jones Industrial Average пока так и не достиг психологически важного уровня в 20 000 пунктов, хотя в течение дня его отделяло от этого максимума около 20 пунктов.

Тем временем эксперты отмечают, что низкие объемы торгов означают повышенные риски резких изменений индексов. Кроме того, некоторые эксперты могут решить зафиксировать прибыль после ралли американских индексов. Совокупный объем торгов во вторник был одним из самых низких в этом году.

Индикатор Dow Jones Industrial Average после выборов президента США подскочил на 8,9%, а с начала года рост составляет 14,5%. Индекс S&P 500 после выборов прибавил почти 6%, с начала года — 11%, NASDAQ Composite — 5,5% и 9,6% соответственно.

  • Просмотров: 0
Похожие материалы
  • Курс юаня к доллару обновил очередной минимум Курс юаня к доллару обновил очередной минимум
  • Золотая лихорадка: цены на золото выросли до максимума с 2014 года Золотая лихорадка: цены на золото выросли до максимума с 2014 года
  • Цена WTI достигла максимума за семь месяцев Цена WTI достигла максимума за семь месяцев
  • Марк Цукерберг разбогател на $4,3 млрд за два часа Марк Цукерберг разбогател на $4,3 млрд за два часа
  • Главный фондовый индекс США Dow Jones достиг исторического дна Главный фондовый индекс США Dow Jones достиг исторического дна
    • Отзывы читателей
    Банковский сектор в ожидании проверки на прочность Банковский сектор в ожидании проверки на прочность Государство Сегодня, 02:39
    В Нацбанке объяснили изъятие лицензии у Казинвестбанка В Нацбанке объяснили изъятие лицензии у Казинвестбанка Государство Сегодня, 02:31
    Возобновляемая энергия стала дешевле нефти в 30 странах Возобновляемая энергия стала дешевле нефти в 30 странах Государство Сегодня, 02:28
    В Южной Корее задержан глава пенсионного фонда В Южной Корее задержан глава пенсионного фонда Государство Сегодня, 02:15
    NASDAQ обновил исторический максимум NASDAQ обновил исторический максимум Государство Сегодня, 02:15
    В Актобе удочерили найденную в выгребной яме малышку В Актобе удочерили найденную в выгребной яме малышку Новости Вчера, 20:00
    Бывшему президенту Аргентины официально предъявлены обвинения в коррупции Бывшему президенту Аргентины официально предъявлены обвинения в коррупции Новости Вчера, 20:00
    Банкомат выдал жителю Атырау Банкомат выдал жителю Атырау "взятку" Новости Вчера, 20:00
    Б Бас хатшысы л-Фараби атындаы азУ ректорына хат жолдады Б Бас хатшысы л-Фараби атындаы азУ ректорына хат жолдады Новости Вчера, 20:00
    Акишев не видит оснований для беспокойства в связи с ситуацией вокруг Акишев не видит оснований для беспокойства в связи с ситуацией вокруг "Казкома" Новости Вчера, 20:00
    Азиатские экономики наращивают объем инвестиций в ЕАЭС Азиатские экономики наращивают объем инвестиций в ЕАЭС Государство 27-12-2016, 20:32
    Барак Обама поделился планами на будущее Барак Обама поделился планами на будущее Государство 27-12-2016, 20:24
    Беларусь отменит обязательную продажу валютной выручки Беларусь отменит обязательную продажу валютной выручки Государство 27-12-2016, 20:22
    В ЕАЭС одобрили создание зоны свободной торговли с 4 странами В ЕАЭС одобрили создание зоны свободной торговли с 4 странами Государство 27-12-2016, 20:21
    Аналитик: Ждать бурного роста экономики пока не приходится Аналитик: Ждать бурного роста экономики пока не приходится Государство 27-12-2016, 20:14
    Более шести тысяч заболевших ОРВИ зарегистрировано за три дня в Казахстане Более шести тысяч заболевших ОРВИ зарегистрировано за три дня в Казахстане Новости 27-12-2016, 14:00
    Без вести пропавшего сотрудника УВД разыскивают в Акмолинской области Без вести пропавшего сотрудника УВД разыскивают в Акмолинской области Новости 27-12-2016, 14:00
    Банда торговцев детьми действовала в индийском доме престарелых Банда торговцев детьми действовала в индийском доме престарелых Новости 27-12-2016, 14:00
    Адил Кожихов назначен председателем комитета МИК РК Адил Кожихов назначен председателем комитета МИК РК Новости 27-12-2016, 14:00
    19-летний выпускник детдома в Алматы осужден на длительный срок за педофилию 19-летний выпускник детдома в Алматы осужден на длительный срок за педофилию Новости 27-12-2016, 14:00