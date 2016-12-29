NASDAQ обновил исторический максимум

Сегодня, 02:15

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, чему способствовало укрепление потребительского доверия к экономике США до максимума за 15 лет, сообщает издание vedomosti.ru.



NASDAQ Composite завершил сессию на рекордно высокой отметке, а Dow Jones Industrial Average пока так и не достиг психологически важного уровня в 20 000 пунктов, хотя в течение дня его отделяло от этого максимума около 20 пунктов.

Тем временем эксперты отмечают, что низкие объемы торгов означают повышенные риски резких изменений индексов. Кроме того, некоторые эксперты могут решить зафиксировать прибыль после ралли американских индексов. Совокупный объем торгов во вторник был одним из самых низких в этом году.

Индикатор Dow Jones Industrial Average после выборов президента США подскочил на 8,9%, а с начала года рост составляет 14,5%. Индекс S&P 500 после выборов прибавил почти 6%, с начала года — 11%, NASDAQ Composite — 5,5% и 9,6% соответственно.