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В Нацбанке объяснили изъятие лицензии у Казинвестбанка

Сегодня, 02:31
В Нацбанке объяснили изъятие лицензии у Казинвестбанка


Заместитель председателя Нацбанка Олег Смоляков сообщил, почему Казинвестбанк был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Решение о лишении АО «Казинвестбанк» лицензии обусловлено наличием следующих факторов.

В первую очередь, это слабые внутренние политика и процедуры по оценке и управлению рисками при кредитовании. Такая деятельность привела к агрессивному росту кредитных рисков ссудного портфеля, необеспеченного качественными залогами. В частности, залоги в основном представлены не реальными активами, а деньгами и имуществом, поступающими в будущем. Доля таких займов в портфеле данного банка составляет более 80%. Одновременно по 50% займов наблюдаются факты предоставления льготных условий заемщикам, как в виде предоставления льготного периода по погашению займа, так и массовых пролонгаций сроков погашения.

Недостатки во внутренних процедурах по управлению кредитными рисками позволяли кредитовать заемщиков, имеющих неустойчивое финансовое состояние, например, отрицательный собственный капитал, высокий размер накопленных убытков, заемщиков с доходами и масштабами ведения бизнеса, несоразмерными суммам выдаваемых кредитов.

По минимальным оценкам, основанным на результатах выборочного анализа займов, которые составили более половины ссудного портфеля банка, потенциальные убытки по доформированию провизий (резервов) составляют более 30 млрд. тенге, единовременное признание которых приведет к возникновению отрицательного капитала в размере 20,6 млрд.тенге.

Во-вторых, на момент принятия решения о лишении Казинвестбанка лицензии остатки денег на корреспондентских счетах и в кассе составляли 1,9 млрд. тенге. В то время как сумма отложенных платежей на тот момент составляла порядка 20 млрд. тенге.

В результате банком были допущены факты неисполнения платежей с 14 декабря 2016 года. Всего не исполнено более 50 платежных документов на сумму свыше 230 млн. тенге.

Кроме того, Национальный Банк в рамках надзора за деятельностью данного банка на протяжении длительного периода вел открытый диалог с менеджментом Казинвестбанка и его акционерами, обозначая острую необходимость в обеспечении финансовой поддержки банка в условиях неадекватности капитала банка принятым рискам и низких показателей ликвидности. Тем не менее, адекватная рекапитализация банка не была своевременно осуществлена, а требования Национального Банка по изменению внутренних политик и процедур кредитования не были своевременно выполнены.

Правление Национального банка, принимая во внимание факты высоких кредитных рисков ссудного портфеля и отсутствия конструктивных результатов диалога с менеджментом и акционерами банка, приняло решение о лишении банковской лицензии и введении временной администрации в Казинвестбанке.

Важно отметить, что масштабы данного банка незначительные, доля банка по активам и обязательствам банковской системы составляет всего порядка 0,7%.

Национальный банк еще раз напоминает вкладчикам-физическим лицам, что депозиты в тенге и иностранной валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (далее — КФГД), то есть в случае дальнейшего принятия судом решения о принудительной ликвидации банка КФГД осуществляет вкладчикам-физическим лицам выплаты гарантийного возмещения.

Максимальный предел гарантии по депозитам в тенге — до 10 млн тенге, по валютным вкладам — до 5 млн тенге.

«Потенциальная сумма возмещения составляет 768 млн. тенге. Средства КФГД, предназначенные для выплаты гарантийного возмещения составляют 500 млрд. тенге. То есть все депозиты вкладчиков в пределах гарантируемой суммы будут удовлетворены в полном объеме», — отметили в Нацбанке.

Нацбанк будет на постоянной основе информировать вкладчиков о дальнейшем развитии ситуации. Хотелось бы еще раз напомнить, что по всем вопросам, касающимся работы временной администрации необходимо обращаться по телефонам 7(727) 270 48 93, а также по телефонам «горячей линии» +7(727) 330 00 77 и в Управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального банка РК по телефону: +7 (727) 278 80 84. Кроме того, вкладчики могут получить Консультации специалистов Фонда гарантирования депозитов по телефону «горячей линии» 8 8000 80 10 20 (звонок бесплатный) или по телефону: +7 (7272) 915689.

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