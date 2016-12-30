Abctv.kz: в интернете и на обычном телеэкране

Abctv.kz: в интернете и на обычном телеэкранеСегодня, 13:32 С 1 декабря в кабельных телевизионных сетях Казахстана начал вещание новый телеканал - Atameken Business Channel. О том, почему ABCTV, создававшийся как структура для полномасштабного интернет-вещания, расширил свое присутствие на медиарынке за счет традиционного телевидения, и о планах на 2017 год, рассказала генеральный директор Atameken Business Channel Юлия Валиахметова.
Фото: Архив пресс-службы
Юлия Валиахметова.
Юлия, изначально Atameken Business Channel позиционировался как интернет-проект. Более того в экспертном сообществе все больше появляется мнений о том, что телевидение в своем традиционном виде доживает последние дни. А вы, тем не менее, объявляете о начале вещания в кабельных и спутниковых сетях. С чем это связано?
- Да, многие сегодня говорят – зачем кабель, спутник, ведь телевидение еще два-три года – и умрет, вообще традиционного телевидения как такового не будет. Я это слышу уже много лет, на протяжении последних 10 – это точно. Но самое интересное, что мы-то как раз и не собирались, ни в спутниковое, ни в кабельное вещание, мы создавались как интернет-телевидение. Первое в стране. Первое, потому что, до нас интернет-телевидения не было на профессиональной основе – были попытки какие-то программы писать на отдельных ресурсах, но это сложно было назвать интернет-телевидением. Поскольку профессионально выстроенного системного вещания как такового в интернете не было, мы, когда выстраивали концепцию канала, думали, что будем создавать мультимедийный проект, в котором все основные составляющие есть: текст, фото, видео - своего рода 3D. Даже не телевидение, а трехмерное СМИ.
Соответственно, мы прекрасно понимали, что тенденции – это уход в интернет, что за этим будущее, что бизнес мобильный, предприниматели пользуются в основном приложениями и планшетами. У меня папа живет в небольшом городке с населением около 50 тысяч человек – тем не менее, они тоже не смотрят телевизор, они всю необходимую информацию получают через компьютер. Поэтому мы целенаправленно шли туда.
Так что же заставило вернуться к традиционному телевидению?
- Первым звоночком стал выход региональных телекомпаний на нас, которые хотели транслировать наш контент в регионах. Второй момент – стали обращаться бизнесмены из регионов в Национальную палату предпринимателей «Атамекен». Мы добавили вещание на сайте НПП. Таким образом, мы поняли, что есть потребность в нашем присутствии в традиционном ТВ-пространстве. Можно говорить о каких-то перспективах и тенденциях в современном мире, но наша реальность такова, что мобильные приложения и интернет – это в большей степени все-таки Астана и Алматы, но страна не ограничивается двумя этими городами, И в регионах по-прежнему популярно традиционное телевидение. Более того, традиционное телевидение по-прежнему из всех на медиарынке занимает наибольшую долю, порядка 60%. Получается, что мы вернулись туда, понимая, что зрители до сих пор смотрят телевизор. Более того, не у всех есть интернет, не у всех есть вещание в HD, не у всех картинка 16:9, а у многих до сих пор еще ламповые телевизоры. Сейчас мы присутствуем в пакете спутникового телевидения Otau-TV, которое является национальным оператором. А это значит, нас смотрят в регионах, районах, селах. Появились мы и в пакетах кабельных сетей Алма ТВ и ID TV.
Это не означает отказ от интернет-вещания?
- Нет, конечно. Это не означает, что идея вещания в интернете ушла в небытие, это вещание так и остается, и те принципы, которые были заложены в основу при создании канала, не пересматриваются. Просто добавилась еще одна площадка передачи данных. Это сделано исключительно для удобства зрителей: мы расширили рынок, количество абонентов, создался симбиоз для большего охвата аудитории. Интернет-вещание будет лежать в основе, и мы будем его продолжать совершенствовать в плане технологий. Здесь надо понимать, что сам по себе телеканал Atameken Business Channel - это новый продукт для казахстанского рынка не потому, что это интернет-телевидение. Кабель, спутник, интернет – это всего лишь каналы распространения. А мы говорим о том, что на этот рынок выходит новый продукт с новой концепцией, имея в виду содержательную часть.
В чем заключается новшество контента?
- Во-первых, в Казахстане, за исключением спортивных и музыкальных каналов, нет нишевого телевидения. Второе – мы попытались, когда формировали саму концепцию, учесть все плюсы и минусы традиционного телевидения. В результате, когда разрабатывалась сама содержательная концепция – что мы показываем, как мы показываем, о чем мы говорим – мы постарались учесть все лучшее, что было из «старого», и совместить с возможностями новых технологий. В частности, 70% программ у нас идет в режиме Live (прямой эфир).
Мы четко понимали, причины того, почему традиционное телевидение теряет свою актуальность. Информагентства стали в один момент быстро давать информацию, их стало много, а человек очень ценит свое время в современном мире. И за день получает всю информацию с лент, а традиционное телевидение как было неповоротливым, так и остается. А тут на определенном этапе еще люди стали на мобильные телефоны снимать и передавать события.
Информагентства стали выигрывать. Человек приходит вечером домой и уже не особо хочет смотреть телевизор; вечером он смотрит концерт, фильм, спорт, отвлекаясь от работы – он уже получил за день всю нужную информацию. Более того, если сегодня что-то произошло, вечером я уже не хочу слушать, что произошло, я хочу понимать, что мне делать в связи со случившимся. Почему соцсети стали популярны в кризис? Люди туда ушли, потому что там появилось огромное количество экспертов, которые стали эту нишу заполнять. Стоящие советы они давали или нет – второй вопрос, но советы там можно было найти. То есть самая большая проблема – информагентства заполняют новостную часть, эксперты – соцсети. Это и дальше все будет присутствовать, но есть большая разница между тем, что человек снимает на мобильник, и профессиональной работой оператора и журналиста, между советом неизвестного автора в соцсетях и признанного специалиста.
Плюс зритель хочет получать обратную связь и даже участвовать в каком-то процессе. И это дает именно Live, когда заходят ведущие в студию и проживают эту жизнь вместе со зрителем, сообщая о том, что происходит именно сейчас. И мы пытаемся сделать что-то аналогичное, чтобы наши ведущие, наши программы были актуальны, реагировали на те события, которые происходят сегодня, чтобы эксперты обсуждали то, что актуально сегодня. И у нас сетка делится именно так: новости каждые полчаса на русском и казахском, а в промежутке - экспертные мнения на определенную тему. «Фишек» было две, если касаться телевидения: первое – это прямой эфир, а не запись, не монтаж – это сегодня не делает ни один телеканал в таком объёме. Второй момент – когда мы говорим об экспертах, это действительно эксперты. Это принципиальная позиция, мы отказались от «говорящих голов» в пользу профессионалов.
В каком смысле профессионалов?
- Если посмотреть кадровый состав ведущих авторских программ, то это люди, которые не являются профессиональными журналистами, дикторами или ведущими, это профессионалы в той или иной области экономики, бизнеса. Олжас Байдильдинов, который ведет программу «Нефть» – один из ведущих сотрудников дочерней компании КМГ, Максут Бактибаев, который ведет программу «Агро» – глава мясного союза, Тимур Карабаев – ведущий программы «Транспорт и логистика» руководит крупной компанией, предоставляющей услуги на ж.д. транспорте, ведущий программы «Биржа» Адиль Буталеб – аналитик KASE. Они эксперты в той области, о которой говорят.
Кстати, это еще один недостаток традиционного телевидения, которого мы постарались избежать. Он заключается в том, что, как правило, в эфире встречается профессионал и дилетант, соответственно, у них разговор зачастую – слепого с глухим. На ABCTV за счет привлечения ведущих - профессионалов в той теме, которую они ведут, выстроен разговор профессионала с профессионалом. Более того, еще один плюс – к этим ведущим, зная их профессиональную репутацию, зная их уровень квалификации, более активно идут собеседники, и уровень доверия к ним гораздо выше.
С телевидением понятно, однако в состав Atameken Business Channel входит не только телевидение, но и портал. В чем его отличие от существующих уже на рынке медиаресурсов?
- Портал – это не информационное агентство. Когда мы говорили о концепции портала, мы ставку делали на профессионализм. Мы понимали, что создавать какое-то очередное по счету информагентство нет необходимости, их и так очень много, нужна аналитика. Отсюда был и кадровый подбор – мы искали тех сотрудников, которые в состоянии работать в таком режиме, а наша главная цель – рассказать о событии глубже, интереснее или показать его с какой-то неожиданной стороны, не так, как это делают другие.
Что еще важно. Мы для себя поставили очень четкую задачу, что мы должны быть обязательно представлены на казахском языке, более того, мы хотим, чтобы наш портал на государственном языке содержал большую часть оригинальных, а не переводных новостей. Думаю, что в первой половине 2017 года порядка 70% контента на казахском портале будут написаны своими авторами. И это достаточно амбициозная задача – сейчас нет серьезного делового СМИ на казахском языке, у нас есть шанс стать первыми, заложить основы делового стиля в казахоязычных СМИ.
Создается ощущение, что вы на канале в принципе пытаетесь разорвать какие-то шаблоны?
- Да, начиная с того, что редакция получилась такой, какой нет нигде в Казахстане – телевизионщики работают вместе с журналистами портала. Сейчас много вопросов, например, по программе Ержана Рашева, по шоу – форматно или неформатно. Но разговоры о формате и неформате – это разговоры от лукавого, нигде не прописано, что если вы деловое СМИ, то пишите только про то и про это, а туда и сюда – ни ногой. Какие-то общие правила есть, но это не заповеди Господни, через которые нельзя переступать. Понятно, что контент уик-энда должен отличаться от будничного. Мы постоянно отслеживаем, как нас читают и смотрят, и видим, что люди устают от огромного потока информации за неделю, в субботу-воскресенье им хочется отдохнуть.
Я знаю, есть те, кто сочли «Рашев. Show» неприемлемым продуктом для бизнес-канала…
- Шоу вызвало большой интерес – это главное. Мы, когда планировали 24-часовую сетку, на которую перешли сейчас, учитывали, что в субботу и в воскресенье интерес к обычному контенту делового канала снижается. В течение недели программы разные – большая часть – авторские: «Больгерт.Отрасли», «Ордабаев.Актуально», «зекті Сала Трар Жолмаамбетовпен», «Эксперт Жанар Тайжановамен». Есть целевые – «Бизнес-класс», «Сделано в Казахстане», «Бизнес-Look», где разыгрываются определенные ситуации. Например, у деловой женщины завтра переговоры, наши партнеры - мы задействовали казахстанских дизайнеров – помогают леди быстро привести себя в порядок, подобрать соответствующий стиль и образ.
Эфир в уик-энд – более «легкий», программы об экономике в культуре – о рентабельности кино, много спорта. И эту нишу мы будем расширять, потому что предприниматель живет не только бизнесом, у него есть какие-то увлечения, мы хотим, чтобы они смотрели наш канал и в выходные.
Что касается «Рашев. Show», то мы очень благодарны, что в соцсетях много откликов по поводу программы, нас радует наша посещаемость в эти дни. В области СМИ сложно придумать какие-то новые формы, они давно найдены, давно присутствуют, и когда мы читаем, что бэнд – это копирование Урганта, то понимаем, что при всем уважении к Ивану Урганту это не он придумал, это все традиции американского телевидения, это часть вообще всей западной развлекательной культуры. Формы давно найдены, просто есть люди, которые делают это талантливо, и есть люди, которые делают это менее талантливо. Вот наша задача – сделать это талантливо, и здесь мы делаем попытки, мы учимся, мы не говорим о том, что мы вышли – и все сразу падайте в обморок.
Мы учимся, и надо понимать: мы очень молодые, нашему проекту всего чуть более полугода. При этом важно отметить, что последний телеканал республиканского масштаба, который запустился в Казахстане – это 24.kz, с огромной государственной поддержкой, а остальные серьезные телеканалы запускались на заре независимости, и почти всем им по 20 лет и больше. Вы знаете, только о мертвых, говорят или очень хорошо, или ничего. Так как о нас говорят самые разные вещи, это означает, что мы очень даже живые. И это нас радует.
Вы за полгода вышли на 24-часовое вещание, а контент при этом – полностью собственный?
- Начинали мы с четырех часов в день, сейчас собственное вещание 24 часа в сутки семь дней в неделю. Весь контент, который мы транслируем, наш собственный, мы ничего не покупаем вообще, мы производим все сами. У нас есть информационные партнеры – Thompson Reuters, KASE, Interfax. В декабре мы подписали контракт с Bloomberg. Atameken Business Channel на сегодня – единственный канал в Центральной Азии, который сотрудничает с этим ведущим поставщиком финансовой информации для профессионалов. У нас установлен Блумберг-терминал, посредством него наши аналитики в реальном времени могут контролировать и анализировать движение финансового рынка. Система также предоставляет доступ к новостям, котировкам, индексам.
Каковы дальнейшие планы Atameken Business Channel?
- Понятно, что мы будем развиваться, мы сегодня делаем прямые трансляции со всех значимых событий, которые касаются экономики, финансов, бизнеса. В этом году мы открылись накануне Астанинского экономического форума и организовали оттуда прямую трансляцию. Про нас мало кто знал, мало кто нас воспринимал, но благодарность от Министерства национальной экономики мы получили. В следующем году, надеемся, станем полноценным партнером АЭФ, впереди ЭКСПО, но самое главное для нас – то, что с 1 января 2018 заработает международный финансовый центр Астана.
В день запуска Atameken Business Channel в спутниковое вещание у вас в гостях был министр информации и коммуникаций Даурен Абаев. Учитывая, что вы – негосударственный канал, с чем был связан этот визит? А так же как складывается ваше взаимодействие с органами государственной власти?
- С главой нашего профильного министерства и его командой работается достаточно комфортно, может быть, потому, что сам министр имел непосредственное отношение к отечественному телевидению. Когда стояла задача выйти в спутниковое и в кабельное вещание, нас пугали тем, что это что-то сложное, нереальное, три месяца как минимум рассматривают. И каково же было мое удивление, когда менее месяца заняла эта процедура! Когда м запускались в Otau-TV, я посчитала необходимым презентовать министру наш канал – и министр принял приглашение. Причем это не было официальное какое-то мероприятие, к чему-то приуроченное, мы просто пригласили человека в гости, и он совершенно спокойно сказал – да, почему бы и нет. И, в отличие от многих высокопоставленных чиновников, не только согласился, но и пришел тогда, когда обещал. Ни дату не переносил, ни время.