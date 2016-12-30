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Банк ХоумКредит подвел итоги года

Сегодня, 08:22
Банк ХоумКредит подвел итоги года


«В этом году мы существенно улучшили и продолжаем работу по улучшению сервиса для клиентов. Открыли колл-центр нового формата, рассчитанный на 700 операторов, инвестировав в него 600 млн тенге. Здесь с успехом могут работать, в том числе люди с ограниченными возможностями. За этот проект мы получили премию „HR-бренд 2016 года“. В рамках программы ответственного кредитования и социальной ответственности Банка мы рассказали о необходимости грамотного управления финансами более 100 тыс. человек, обучив основам эффективного управления личными финансами и финансовой ответственности более 12 000 взрослых и 5000 школьников. Наши клиенты стали более активно доверять нам свои накопления, так как разнообразие и уникальность наших депозитных продуктов выгодно отличали Хоум Кредит от других банков», — рассказывает председатель правления Банка Хоум Кредит Ондржей Кубик.

Он подчеркивает, что банк активно работает над тем, чтобы клиенты были довольны услугами и продуктами. «И для этого большую часть нашей прибыли мы инвестируем в развитие бизнеса.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы в очередной раз убедились, что наша бизнес-модель работает надежно, что и подтвердили независимые международные аудиторы «Fitch Ratings», повысив долгосрочный рейтинг Банка Хоум Кредит с уровня «B» до «B+» с прогнозом — стабильный", — рассказывает Ондржей Кубик.

В целом банкир считает, что уходящий год стал продуктивным для развития и подготовки еще более мощного нового рывка. «В 2017 году мы будем активно работать над тремя направлениями. Во-первых, мы стремимся улучшать действующие и запускать новые инновационные продукты. Во-вторых, мы будем активно и много инвестировать в digital технологии и запустим новейшую платформу интернет- и смартфон-банкинга, которая будет соответствовать мировым стандартам, и, надеюсь, станет одной из лучших в Казахстане. И, в-третьих, мы хотим развивать нашу сеть отделений, чтобы нашим клиентам не приходилось стоять в очередях», — пояснил Ондржей Кубик.

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