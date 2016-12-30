Новости / Государство

Delta Bank опять сможет работать с физлицами

Сегодня, 08:12
Delta Bank опять сможет работать с физлицами


29 декабря правление Национального банка РК приняло постановление о возобновлении действия лицензии Delta Bank. Речь идет о разрешении на прием депозитов, открытии банковских счетов физических лиц, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Постановление принято на основании подпункта 31) пункта 23 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271, по итогам рассмотрения заявления и подтверждающих документов Банка о проведении им ряда мероприятий, направленных на улучшение качества активов, совершенствование систем управления рисками и внутреннего контроля Банка, а также с учетом обязательств, взятых на себя акционерами Банка по поддержке ликвидности и докапитализации Банка», — говорится в сообщении Национального банка.

Как сообщалось ранее, Нацбанк с 1 ноября 2016 года приостановил действие лицензий на прием новых депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Delta bank» сроком на три месяца.

  • Просмотров: 22
Похожие материалы
  • Kaspi bank не выплатит дивиденды по простым акциям за 2015 год Kaspi bank не выплатит дивиденды по простым акциям за 2015 год
  • Банки переоформили 146 тысяч депозитов Банки переоформили 146 тысяч депозитов
  • Прибыль Delta bank в январе-сентябре 2015 года составила 5,2 млрд тенге Прибыль Delta bank в январе-сентябре 2015 года составила 5,2 млрд тенге
  • В Казахстане продлили срок принятия банками заявлений по выплате компенсаций по депозитам В Казахстане продлили срок принятия банками заявлений по выплате компенсаций по депозитам
  • Прекращено действие лицензий двух банков Прекращено действие лицензий двух банков
    • Отзывы читателей
    В азастан арыш Сапары новый президент В азастан арыш Сапары новый президент Государство Сегодня, 08:38
    Facebook и Google поделят рынок онлайн-рекламы Facebook и Google поделят рынок онлайн-рекламы Государство Сегодня, 08:25
    Банк ХоумКредит подвел итоги года Банк ХоумКредит подвел итоги года Государство Сегодня, 08:22
    В ЮКО произведено промышленной продукции на 710,6 млрд тенге В ЮКО произведено промышленной продукции на 710,6 млрд тенге Государство Сегодня, 08:17
    Delta Bank опять сможет работать с физлицами Delta Bank опять сможет работать с физлицами Государство Сегодня, 08:12
    Берик Шолпанкулов назначен вице-министром финансов РК Берик Шолпанкулов назначен вице-министром финансов РК Новости Сегодня, 02:01
    Аномальный снегопад прошел в Афинах Аномальный снегопад прошел в Афинах Новости Сегодня, 02:00
    Аким Бакауов подчиненным: ваш день должен начинаться с работы над инвестициями Аким Бакауов подчиненным: ваш день должен начинаться с работы над инвестициями Новости Сегодня, 02:00
    Айбатыр Жумагулов назначен замглавы МНЭ РК Айбатыр Жумагулов назначен замглавы МНЭ РК Новости Сегодня, 02:00
    "Литературный поезд" запустили в Санкт-Петербурге Новости Сегодня, 02:00
    Банковский сектор в ожидании проверки на прочность Банковский сектор в ожидании проверки на прочность Государство Вчера, 02:39
    В Нацбанке объяснили изъятие лицензии у Казинвестбанка В Нацбанке объяснили изъятие лицензии у Казинвестбанка Государство Вчера, 02:31
    Возобновляемая энергия стала дешевле нефти в 30 странах Возобновляемая энергия стала дешевле нефти в 30 странах Государство Вчера, 02:28
    В Южной Корее задержан глава пенсионного фонда В Южной Корее задержан глава пенсионного фонда Государство Вчера, 02:15
    NASDAQ обновил исторический максимум NASDAQ обновил исторический максимум Государство Вчера, 02:15
    В Актобе удочерили найденную в выгребной яме малышку В Актобе удочерили найденную в выгребной яме малышку Новости 28-12-2016, 20:00
    Бывшему президенту Аргентины официально предъявлены обвинения в коррупции Бывшему президенту Аргентины официально предъявлены обвинения в коррупции Новости 28-12-2016, 20:00
    Банкомат выдал жителю Атырау Банкомат выдал жителю Атырау "взятку" Новости 28-12-2016, 20:00
    Б Бас хатшысы л-Фараби атындаы азУ ректорына хат жолдады Б Бас хатшысы л-Фараби атындаы азУ ректорына хат жолдады Новости 28-12-2016, 20:00
    Акишев не видит оснований для беспокойства в связи с ситуацией вокруг Акишев не видит оснований для беспокойства в связи с ситуацией вокруг "Казкома" Новости 28-12-2016, 20:00