Delta Bank опять сможет работать с физлицами

Сегодня, 08:12

29 декабря правление Национального банка РК приняло постановление о возобновлении действия лицензии Delta Bank. Речь идет о разрешении на прием депозитов, открытии банковских счетов физических лиц, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

«Постановление принято на основании подпункта 31) пункта 23 Положения о Национальном Банке Республики Казахстан, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года № 1271, по итогам рассмотрения заявления и подтверждающих документов Банка о проведении им ряда мероприятий, направленных на улучшение качества активов, совершенствование систем управления рисками и внутреннего контроля Банка, а также с учетом обязательств, взятых на себя акционерами Банка по поддержке ликвидности и докапитализации Банка», — говорится в сообщении Национального банка.

Как сообщалось ранее, Нацбанк с 1 ноября 2016 года приостановил действие лицензий на прием новых депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО «Delta bank» сроком на три месяца.