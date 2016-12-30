Facebook и Google поделят рынок онлайн-рекламы

Сегодня, 08:25

Рынок интернет-рекламы будет практически полностью поделен между двумя компаниями — Facebook и Google. В 2018 году на долю двух техгигантов из Кремниевой долины будет приходиться почти половина из всего объема рынка цифровой рекламы, оцениваемого в 270 млрд долларов, сообщает Reuters.



За пределами Китая 72% всей выручки от онлайн-рекламы делят Google и Facebook. Также этим компаниям досталось 90% выручки от новых рекламодателей 2016 года. Остальные площадки, пишет партнер консалтинговой маркетинговой фирмы Type A Group Боб Хоффман, вынуждены существовать на незначительные остатки. По его мнению, это отражает четкую позицию рынка: образовалась дуополия, и реклама на других digital-площадках бесполезна, пишет vestifinance.ru.

Крупнейшая соцсеть и поисковый гигант, суммарная капитализация которых составляет 850 млрд долларов, заняли настолько прочные позиции, что молодым стартапам почти невозможно занять хоть какую-то нишу. Доля Facebook, согласно прогнозам, в 2018 году достигнет 16% и будет расти, в то время как Google может слегка уступить долю в 31% рынка рекламы, считают в eMarketer.

Facebook будет наращивать свою долю в «рекламном пироге» США благодаря своим возможностям таргетирования аудитории, которые позволяют рекламодателям получать прямой контакт с пользователями соцсети, считают аналитики.

Facebook будет бороться с фейковыми новостями

Facebook также научился удачно монетизировать свою мобильную аудиторию: она приносит компании около 78% всей рекламной выручки. eMarketer прогнозирует, что в 2017 г. ее доля у Facebook вырастет до 85%. Этому будут способствовать и купленные Facebook сервисы вроде Instagram. Также eMarketer прогнозирует, что благодаря Instagram соцсеть увеличит свою долю на рынке баннерной рекламы.

Что касается конкурентов, то им пока не удается сравняться с Facebook. Даже китайские крупные компании, вроде Alibaba и Baidu, стараются за счет своего локального крупного рынка догнать и перегнать Цукерберга. Ранее крупные игроки вроде Yahoo! и AOL занимают менее 2% рынка. Этот показатель, вероятно, заставляет Verizon Communications задуматься: а стоит ли тратиться на кругом убыточную Yahoo?!

По итогам 2015 года Google и Facebook заняли 52,3% всего рынка мобильной рекламы США. Доля Google составила 32,9%, или 10,02 млрд долларов, доля Facebook — 19,4%, или 5,9 млрд долларов. На третьем месте Twitter с долей 3,8%, на четвертом — Yahoo! с долей 2,9%, на пятом — Apple (iAd) с долей 2,6%. Объем всего американского рынка мобильной рекламы в 2015 году eMarketer оценила в 30,5 млрд долларов.