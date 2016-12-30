Ученые планируют начать рассылку сообщений по ближайшим мирам и системам

Сегодня, 09:35В течение нескольких десятилетий ученые проекта SETI и относительно нового проекта Breakthrough Listen безуспешно пытаются найти следы сигналов искусственного происхождения среди всей массы сигналов, прибывающих к нам из глубин космоса. Но некоторые ученые считают, что время "пассивного прослушивания эфира" уже прошло, и настала пора сказать "Привет, Мир!" столь громко, чтобы это могло быть услышано даже в расположенных неподалеку звездных системах. Все это будет реализовываться новой организацией под названием METI (Messaging Extra Terrestrial Intelligence), которая базируется в Сан-Франциско и специалисты которой уже начали подготовку к созданию мощных передающих лазерных и радио-систем.Согласно планам, первые сигналы уйдут в космос в конце 2018 года. А первой в "прицел" передающих лазерных и радиосистем попадет Проксима Центавра, система самой близкой к Солнцу звезды. Позже целями направленных передатчиков станут более отдаленные системы, находящиеся на расстоянии сотен и тысяч световых лет от Земли. Следует отметить, что программа METI является первым в истории проектом, в рамках которого за пределы Земли при помощи мощного передающего целенаправленно будут посланы повторяющиеся сообщения, предназначенные для "ушей" представителей внеземных цивилизаций.Организация METI была основана в прошлом году, а после того, как им удастся собрать первый миллион долларов финансирования, будут открыты две мастерские-лаборатории, одна в Сент-Луисе (США), и вторая - в Париже (Франция). Первой задачей, которую будут решать специалисты этих лабораторий, станет разработка и изготовление мощного радиопередатчика. Кроме этого будут рассмотрены варианты модернизации какого-либо существующего передающего оборудования. Еще одна группа ученых будет работать над универсальной кодировкой послания, смысл которого должен быть понятен представителям любой цивилизации, независимо от уровня ее развития.Однако, начало данного проекта уже давно является предметом жарких споров. Согласно мнению некоторых авторитетных людей, в частности, писателя-фантаста Дэвида Брина и британского физика Стивена Хокинга, мы (человечество) не должны привлекать к себе внимания до тех пор, пока не выйдем на более высокий технологический уровень. Ведь если случится то, что наш сигнал будет принят враждебной агрессивной цивилизацией, у нас пока еще не имеется средств даже для более-менее эффективной собственной защиты.Еще одна группа ученых высказывает мысль о том, что человечество пока еще является достаточно "слабым" собеседником для того, чтобы вызвать интерес у более развитой цивилизации. "Очень плохо, если чей-то "взрослый" разговор на серьезные темы будет прерван громкими криками болтливого младенца" - высказывает свое мнение Эндрю Фрэнои (Andrew Fraknoi), один из ученых-астрономов, - "Поэтому нам пока лучше только внимательно слушать, "мотая все услышанное на ус". И "повзрослев" таким образом человечество уже сможет стать достойным собеседником через некоторое время"Однако, основная масса ученых высказывается в поддержку проекта METI. "Я рад, что я принимаю участи в такой смелой инициативе" - рассказывает Сет Шостак (Seth Shostak), ведущий астроном Института SETI, - "Я считаю, что нам нечего бояться того, что рядом с нами может быть кто-то еще. И если мы будем сидеть на месте тихо как мышки, мы можем упустить массу шансов, которые смогут стать тем толчком, которое превратит человечество в действительно космическую цивилизацию".