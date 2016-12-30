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В азастан арыш Сапары новый президент

Сегодня, 08:38
В азастан арыш Сапары новый президент


По согласованию с правительством РК президентом АО «Национальная компания «азастан арыш Сапары» назначен Ергазы Нургалиев. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

Ергазы Нургалиев родился 4 июня 1954 года в Восточно-Казахстанской области. В 1977 году окончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт по специальности «Архитектура», в 2001 году завершил обучение в Московском Международном эколого-политологическом университете по специальности «Юриспруденция».

В 1977 году был направлен на космодром Байконур для прохождения срочной службы в звании лейтенанта строительных войск.

С 1977 по 1979 год служил в подразделениях 130-го строительного главка МО СССР. Работал на строительстве стартовых и технических комплексов ракет-носителей «Протон», «Энергия-Буран» космодрома Байконур.

С 1979 по 1989 год работал на различных инженерных должностях в управлении капитального строительства космодрома. В 1989 году был назначен первым заместителем председателя Исполнительного комитета Ленинского городского Совета народных депутатов.

В структуре созданной впервые администрации города Ленинска с 1992 по 1995 год занимал должности главного архитектора города, заместителя главы администрации города Ленинска, председателя городского территориального комитета по государственному имуществу.

В условиях аренды космического комплекса «Байконур» в 1995 году Нургалиев Е.М. Распоряжением Президента РК Назарбаева Н.А. был назначен Специальным представителем Президента Республики Казахстан на космодроме Байконур, на данной должности проработал до 2004 года.

С 2005 по 2007 год работал заместителем генерального директора, первым заместителем генерального директора совместного казахстанско-российского предприятия «Байтерек».

С 2007 по 2014 год занимал должность ответственного секретаря Национального космического агентства Республики Казахстан.

После реорганизации Национального космического агентства РК с августа 2014 по октябрь 2016 года работал заместителем председателя Аэрокосмического комитета министерства по инвестициям и развитию РК, с ноября 2016 года занимал аналогичную должность в Аэрокосмическом комитете министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан.

Ветеран космодрома Байконур, за вклад в развитие космического комплекса Е. Нургалиев в 2011 году был удостоен звания «Почетный гражданин г. Байконур», «Заслуженный строитель космодрома Байконур».

Награжден орденами «Досты» II степени и «Парасат», юбилейными медалями и ведомственными наградами.

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