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В отношении Куандыка Бишимбаева проводятся следственные мероприятия

Сегодня, 16:03
Об этом сообщил президент РК на в ходе встречи с руководящим составом Министерства иностранных дел, которая прошла в пятницу, 30 декабря
В отношении Куандыка Бишимбаева проводятся следственные мероприятия


Фото: Игорь Бургандинов

Куандык Бишимбаев.



Куандык Бишимбаев освобожден от должности министра нацэкономики



В ходе встречи с руководящим составом министерства иностранных дел глава государства проинформировал о текущих кадровых изменениях в министерстве национальной экономики, передает 24.kz.
«Министр национальной экономики Куандык Бишимбаев отстранен от должности в связи с возникшими вопросами по его деятельности в холдинге «Байтерек». В настоящее время в его отношении проводятся следственные мероприятия. Новым руководителем министерства национальной экономики назначен Тимыр Сулейменов. Полагаю, что он справится с поставленными перед ним задачами», - отметил Нурсултан Назарбаев.

В отношении Куандыка Бишимбаева проводятся следственные мероприятия


Куандык Бишимбаев про взятки в «Байтерек Development» не знал
Об этом министр национальной экономики, экс-глава национального управляющег... →


Напомним, что указом главы государства Бишимбаев Куандык Валиханович был освобожден от должности министра национальной экономики Республики Казахстан 28 декабря 2016. На эту должность он был назначен в мае 2016.
Напомним, что указом главы государства Бишимбаев Куандык Валиханович был освобожден от должности министра национальной экономики Республики Казахстан 28 декабря 2016. На эту должность он был назначен в мае 2016.
Ранее 17 ноября 2016, стало известно, что Национальным бюро по противодействию коррупции ведется досудебное расследование в отношении руководства АО «Байтерек Development», которое является дочерним предприятием НУХ «Байтерек». Чуть позже, 21 ноября 2016, ранее задержанные руководители АО «Байтерек Development» были арестованы. Следствием было установлено, что должностными лицами АО «Байтерек Development» от строительных компаний, вовлеченных в коррупционную схему, на системной основе было получено в качестве взяток 288 млн тенге.
До того как Бишимбаев занял кресло министра нацэкономики, он, с мая 2013, возглавлял НУХ «Байтерек».
Интересно, что, когда стало известно о взятках в «Байтерек Development», Куандык Бишимбаев, заявил, что не знал про это.
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