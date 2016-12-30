В ЮКО произведено промышленной продукции на 710,6 млрд тенге

Сегодня, 08:17

В Южно-Казахстанской области за 11 месяцев текущего года промышленными предприятиями произведено продукции на сумму 710,6 млрд тенге. Это на 113,8 млрд тенге больше, чем за такой же период прошлого года. Таким образом, по данным показателям область занимает 4-е место по республике. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима Южно-Казахстанской области.

В горнодобывающей отрасли произведено продукции на 208,3 млрд тенге, объем производства в обрабатывающей промышленности — 437,8 млрд тенге. Объем электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования составил 52,7 млрд тенге, объем работ в отрасли водоснабжения, канализационной системы, контроля над сбором и распределением отходов — 11,8 млрд тенге.

Кроме того, в рамках Карты индустриализации реализовано 150 проектов общей стоимостью 227,9 млрд тенге. В результате открыто 13,2 тыс. новых рабочих мест. А по итогам 11 месяцев 2016 года проектами Карты индустриализации произведено продукции на сумму 99,5 млрд тенге, более 90% промышленности освоили проектную мощность.

Также за 20102016 годы проектами, запущенными в рамках карты Индустриализации, выпущено продукции на сумму 280 млрд тенге.

Для повышения инвестиционной привлекательности региона, развития малого и среднего бизнеса создаются 11 индустриальных зон.